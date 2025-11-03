हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनियाभर के इन 8 देशों ने लिया एक ऐसा फैसला, जिसका भारत के ऊपर होगा सीधा असर!

दुनियाभर के इन 8 देशों ने लिया एक ऐसा फैसला, जिसका भारत के ऊपर होगा सीधा असर!

ओपेक प्लस दुनिया के 22 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का गठबंधन है, जो वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों पर बड़ा प्रभाव डालता है. अगर उत्पादन सीमित रहता है, तो कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ सकती हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

OPEC+ Decisions on Crude Oil: यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले रूस से अब तेल खरीद पर ब्रेक लगने जा रहा है. अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारतीय कंपनियों ने रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों से कच्चा तेल खरीदना फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है. इसी बीच, तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस (OPEC+) की हालिया बैठक में लिए गए निर्णयों ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

ओपेक प्लस के दो बड़े फैसले

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ओपेक प्लस देशों ने रविवार को हुई बैठक में दो अहम निर्णय लिए— दिसंबर 2025 से रोजाना 1.37 लाख बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया जाएगा.हालांकि यह बढ़ोतरी वैश्विक मांग की तुलना में बेहद मामूली है. साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी–मार्च) में उत्पादन वृद्धि पर पूरी तरह ब्रेक लगाया जाएगा. यानी इस अवधि में उत्पादन में कोई इजाफा नहीं होगा और बाजार की स्थिति पर नज़दीकी निगरानी रखी जाएगी.

भारत के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें

ओपेक प्लस दुनिया के 22 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का गठबंधन है, जो वैश्विक तेल उत्पादन और कीमतों पर बड़ा प्रभाव डालता है. अगर उत्पादन सीमित रहता है, तो कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ सकती हैं. भारत, जो अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है, उसके लिए आयात बिल बढ़ना तय है. इससे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) और महंगाई (Inflation) दोनों में उछाल आने की संभावना है. साथ ही, डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये पर भी दबाव बढ़ सकता है.

अमेरिका ने हाल ही में रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत को सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगानी पड़ी है. अब भारतीय कंपनियां वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं- जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई- से कच्चा तेल मंगाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन वहां की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर ओपेक प्लस ने उत्पादन में बढ़ोतरी सीमित रखी और रूस से आयात घटा, तो आने वाले महीनों में भारत में पेट्रोल–डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति में इजाफा और रुपये की कमजोरी देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: अमेरिकी डॉलर के सामने चारों खाने चित्त हुआ रुपया, भारतीय करेंसी में कमजोरी की क्या है वजह

Published at : 03 Nov 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
Crude Oil OPEC+
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
बिहार
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, लोगों से कहा- 'बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो…'
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
नौकरी
रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स
रेलवे इस महीने में आयोजित करेगा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, जानें तैयारी के लिए शानदार टिप्स
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget