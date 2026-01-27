एक्सप्लोरर
ICICI Prudential India Opportunities Fund: कमाल का है यह म्यूचुअल फंड, गिरते-चढ़ते बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा कर देता है डबल
ICICI Prudential India Opportunities Fund: ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करती है. इसमें फंड उन कंपनियों, सेक्टर्स या थीम्स पर फोकस करता है, जो अस्थायी तौर पर चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं. इसके पीछे यह विश्वास है कि अनिश्चितता अक्सर गलत प्राइसिंग पैदा करती है.
[Disclaimer: यह एक स्पॉनसर्ड आर्टिकल है. ABP नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड या ABP लाइव किसी भी प्रकार से इस लेख/विज्ञापन की सामग्री या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.]
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, बिजनेस और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL