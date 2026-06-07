Gold-Silver Price Today 7 June 2026: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. पिछले पांच दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. खासकर चांदी के दाम में तेज गिरावट आई है, जबकि सोना भी लगातार दबाव में बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बदली रणनीति का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

पांच दिनों में कितना सस्ता हुआ सोना?

देश के कई बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में पिछले कुछ दिनों के दौरान अच्छी- खासी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.6 लाख रुपये के आसपास से फिसलकर लगभग 1.52 से 1.59 लाख रुपये के दायरे में पहुंच गया है. इससे उन लोगों को राहत मिली है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे.

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आज सोना का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹155910 ₹140150 ₹116990 मुंबई ₹152730 ₹140000 ₹114550 कोलकाता ₹152730 ₹140000 ₹114550 चेन्नई ₹154910 ₹142000 ₹119100 पटना ₹155810 ₹140050 ₹116890 लखनऊ ₹155910 ₹140150 ₹116990 अयोध्या ₹155910 ₹140150 ₹116990 मेरठ ₹155910 ₹140150 ₹116990 कानपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990 गाजियाबाद ₹155910 ₹140150 ₹116990 नोएडा ₹155910 ₹140150 ₹116990 गुरुग्राम ₹155910 ₹140150 ₹116990 चंडीगढ़ ₹155910 ₹140150 ₹116990 जयपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990 लुधियाना ₹155910 ₹140150 ₹116990 गुवाहाटी ₹152730 ₹140000 ₹114550 इंदौर ₹155810 ₹140050 ₹116890 अहमदाबाद ₹155810 ₹140050 ₹116890 वडोदरा ₹155810 ₹140050 ₹116890 सूरत ₹155810 ₹140050 ₹116890 पुणे ₹152730 ₹140000 ₹114550 नागपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550 नासिक ₹152760 ₹140030 ₹114580 बैंगलोर ₹152730 ₹140000 ₹114550 भुवनेश्वर ₹152730 ₹140000 ₹114550 कटक ₹152730 ₹140000 ₹114550 केरल ₹152730 ₹140000 ₹114550 रायपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550 हैदराबाद ₹152730 ₹140000 ₹114550

आज चांदी का भाव-

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चेन्नई ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 भुवनेश्वर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 कटक ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000 रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000 हैदराबाद ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000

चांदी में आई बड़ी गिरावट

सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. हाल के दिनों में चांदी की कीमत में हजारों रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार, चांदी में निवेश करने वाले कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है.

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क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के भाव?

सोना और चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है. निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है. आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने और चांदी की मांग कमजोर पड़ जाती है. इसके अलावा, हाल के महीनों में कीमतों में तेज उछाल के बाद कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ा, जिसके चलते सोना और चांदी दोनों के दाम लगातार नीचे आए हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक हालात और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आगे की कीमतों की दिशा तय करेंगे.