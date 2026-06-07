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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today 7 June: सोना-चांदी खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! 5 दिनों में धड़ाम हुए दाम, जानें आज के ताजा रेट

Gold-Silver Price Today 7 June: सोना-चांदी खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! 5 दिनों में धड़ाम हुए दाम, जानें आज के ताजा रेट

Gold-Silver Price Today 7 June 2026: सोना चांदी खरीदने के पहले आपको आज का दाम जान लेना चाहिए. यहां से आप पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 07 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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Gold-Silver Price Today 7 June 2026: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. पिछले पांच दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. खासकर चांदी के दाम में तेज गिरावट आई है, जबकि सोना भी लगातार दबाव में बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की बदली रणनीति का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

पांच दिनों में कितना सस्ता हुआ सोना?

देश के कई बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम में पिछले कुछ दिनों के दौरान अच्छी- खासी गिरावट दर्ज की गई है. दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.6 लाख रुपये के आसपास से फिसलकर लगभग 1.52 से 1.59 लाख रुपये के दायरे में पहुंच गया है. इससे उन लोगों को राहत मिली है जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे.

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आज सोना का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹155910 ₹140150 ₹116990
मुंबई ₹152730 ₹140000 ₹114550
कोलकाता ₹152730 ₹140000 ₹114550
चेन्नई ₹154910 ₹142000 ₹119100
पटना ₹155810 ₹140050 ₹116890
लखनऊ ₹155910 ₹140150 ₹116990
अयोध्या ₹155910 ₹140150 ₹116990
मेरठ ₹155910 ₹140150 ₹116990
कानपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990
गाजियाबाद ₹155910 ₹140150 ₹116990
नोएडा ₹155910 ₹140150 ₹116990
गुरुग्राम ₹155910 ₹140150 ₹116990
चंडीगढ़ ₹155910 ₹140150 ₹116990
जयपुर ₹155910 ₹140150 ₹116990
लुधियाना ₹155910 ₹140150 ₹116990
गुवाहाटी ₹152730 ₹140000 ₹114550
इंदौर ₹155810 ₹140050 ₹116890
अहमदाबाद ₹155810 ₹140050 ₹116890
वडोदरा ₹155810 ₹140050 ₹116890
सूरत ₹155810 ₹140050 ₹116890
पुणे ₹152730 ₹140000 ₹114550
नागपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550
नासिक ₹152760 ₹140030 ₹114580
बैंगलोर ₹152730 ₹140000 ₹114550
भुवनेश्वर ₹152730 ₹140000 ₹114550
कटक ₹152730 ₹140000 ₹114550
केरल ₹152730 ₹140000 ₹114550
रायपुर ₹152730 ₹140000 ₹114550
हैदराबाद ₹152730 ₹140000 ₹114550

आज चांदी का भाव- 

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव 100 ग्राम चांदी का भाव 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मुंबई ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कोलकाता ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चेन्नई ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
पटना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लखनऊ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अयोध्या ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
मेरठ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
कानपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गाजियाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नोएडा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुरुग्राम ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
चंडीगढ़ ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
जयपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
अहमदाबाद ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
वडोदरा ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
लुधियाना ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
गुवाहाटी ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
इंदौर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
सूरत ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
पुणे ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नागपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
नासिक ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
बैंगलोर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
भुवनेश्वर ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
कटक ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000
रायपुर ₹2,650 ₹26,500 ₹2,65,000
हैदराबाद ₹2,700 ₹27,000 ₹2,70,000

चांदी में आई बड़ी गिरावट

सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. हाल के दिनों में चांदी की कीमत में हजारों रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार, चांदी में निवेश करने वाले कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है. 

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क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के भाव?

सोना और चांदी की कीमतों में हालिया गिरावट के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता है. निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है. आमतौर पर डॉलर मजबूत होने पर सोने और चांदी की मांग कमजोर पड़ जाती है. इसके अलावा, हाल के महीनों में कीमतों में तेज उछाल के बाद कई निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बाजार में बिकवाली बढ़ी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख का असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी पड़ा, जिसके चलते सोना और चांदी दोनों के दाम लगातार नीचे आए हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक हालात और भू-राजनीतिक घटनाक्रम आगे की कीमतों की दिशा तय करेंगे.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
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