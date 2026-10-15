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हिंदी न्यूज़बिजनेसपुराने कपड़े कैसे बेच सकते हैं, क्या ऑनलाइन होती है बिक्री?

पुराने कपड़े कैसे बेच सकते हैं, क्या ऑनलाइन होती है बिक्री?

पुराने कपड़ो को फेंक देने के बजाय OLX और Facebook Marketplace पर बेचकर उसे कमाई का जरिया बना सकते है. कपड़ों की एकदम सही कीमत लगाएं, बिलकुस साफ फोटो डाल कर अपलोड करें. ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 15 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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अलमारी में रखे पुराने कपड़े अगर अब आपके काम नहीं आ रहे हैं तो उन्हें फेंकने या किसी को देने से पहले एक बार जरूर सोचें. ऐसा हो सकता है कि जिन कपड़ों को आप बेकार समझ रहे हैं, उनसे आपकी कुछ कमाई हो जाए.

आजकल पुराने कपड़े बेचने का चलन बढ़ रहा है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पुराने कपड़े बेच सकते हैं.

ऑनलाइन कहां बेच सकते हैं पुराने कपड़े?

अगर आपके पास अच्छी हालत में रखे पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें बेचने के लिए कई ऑनलाइन विकल्प मौजूद हैं. OLX पर आप अपने कपड़ों की फोटो डालकर विज्ञापन बना सकते हैं. इसमें कपड़ों की कीमत, साइज, ब्रांड और उनकी हालत की जानकारी देनी होती है. इसके बाद इच्छुक खरीदार आपसे संपर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा फेसबुक मार्किटपलेस पर भी पुराने कपड़ों की बिक्री की जा सकती है. यहां आसपास के लोग भी आपके कपड़े खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं. वहीं, कुछ शहरों में पुराने कपड़ों की खरीद-बिक्री करने वाले स्थानीय ऑनलाइन ग्रुप भी मौजूद हैं. ध्यान रखें कि हर प्लेटफॉर्म पर कपड़ों की बिक्री के नियम अलग हो सकते हैं.

कपड़े बेचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले कपड़ों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. उनकी ऐसी फोटो खींचें, जिसमें रंग और डिजाइन साफ दिखाई दें. पोस्ट में कपड़ों का सही साइज, इस्तेमाल की अवधि और अगर कोई दाग या खराबी है, तो उसकी जानकारी भी दें, इससे खरीदार का भरोसा बढ़ता है.

कितने रुपये में बिक सकते हैं पुराने कपड़े?

पुराने कपड़ों की कीमत उनकी हालत, ब्रांड, डिजाइन और मांग पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, अच्छी हालत वाली जींस, जैकेट, साड़ी या ब्रांडेड ड्रेस की कीमत सामान्य कपड़ों से ज्यादा मिल सकती है. आप कपड़ों की मौजूदा हालत देखकर उचित कीमत तय करें. शुरुआत में थोड़ी कम कीमत रखने से खरीदार मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

धोखाधड़ी से भी रहें सावधान

ऑनलाइन कपड़े बेचते समय किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या यूपीआई पिन न बताएं. पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती. किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचें.

इस तरह, अलमारी में लंबे समय से रखे पुराने कपड़े आपके लिए कमाई का जरिया बन सकते हैं. बस जरूरत है सही प्लेटफॉर्म चुनने, कपड़ों की सही कीमत लगाने और सावधानी के साथ सौदा करने की.

यह भी पढ़ें- IMF ने की भारत की तारीफ, कहा- संकट से निपटने के लिए तरह तैयार थी अर्थव्यवस्था

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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Olx Old Clothes Selling Apps
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