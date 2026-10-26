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हिंदी न्यूज़बिजनेसअरहर, मसूर जैसी दाल होगी और महंगी? 67% बढ़ा विदेशी दालों का आयात

अरहर, मसूर जैसी दाल होगी और महंगी? 67% बढ़ा विदेशी दालों का आयात

भारत में वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अगस्त के बीच दालों का आयात 67 प्रतिशत बढ़कर 2.06 मिलियन टन हो गया है. वहीं इन्हें खरीदने पर खर्च भी 38 प्रतिशत बढ़कर 1.18 अरब डॉलर पहुंच गया.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 26 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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हर घर के किचन में अरहर, मसूर, चना और दूसरी दालों की खास जगह होती  है. लोगों की नजर भी दालों की कीमत पर रहती है. अगर इसके दाम में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में अब भारत में दालों का विदेशी आयात भी तेजी से बढ़ा है. 

बता दें कि (फाइनेंशियल ईयर 2026- 27) के अप्रैल से अगस्त के बीच दालों का आयात पिछले साल की तुलना में इसी अवधि के मुकाबले 67 प्रतिशत बढ़कर 2.06 मिलियन टन हो गया है. अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या कुछ समय बाद दालें महंगी हो सकती हैं?

पिछले साल से महंगी हुई दाल 

जानने वाली बात तो ये है कि कई दालें पिछले साल के मुकाबले में काफी महंगी हुई है जैसे...

  • अरहर - 132.75 रुपये प्रति किलो है, पिछले साल से 15 प्रतिशत महंगी है.
  • वहीं उड़द दाल 125.46 रुपये प्रति किलो है, पिछले साल से 10 प्रतिशत महंगी है.
  • इसके अलावा चना दाल- 93.48 रुपये प्रति किलो है, पिछले साल से 7.5 प्रतिशत महंगी है.

दालें महंगी क्यों हो रही हैं?

  • रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से रूस से आपूर्ति पर असर पड़ा. इससे कनाडा से जो मसूर दाल और पीली मटर आती है, उसकी कीमतों पर असर पड़ा है.
  • साथ ही चना, पीली मटर और मसूल दाल पर आयात शुल्क लगता है. इससे इन्हें  विदेश से खरीदने की लागत भी बढ़ सकती है.
  • वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में कम बारिश से दालों की फसल पर असर को लेकर चिंता बनी हुई है. 

दालें मंगाने पर बढ़ा खर्च

भारत में दालों के आयात की मात्रा तो बढ़ी ही है. इसके साथ ही इन्हें खरीदने पर जो खर्च हुआ है वो भी बढा है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अप्रैल से अगस्त के बीच आयात पर 1.18 अरब डॉलर खर्च किए गए. बड़ी बात तो ये है कि ये पिछले साल की समान अवधि से 38 प्रतिशत ज्यादा है. 

क्या आगे बढ़ेंगे दालों के दाम?

अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में दालों की कीमतों में इजाफा हो सकता है? दालों के दाम में कोई बढ़ोतरी होगी या नहीं, ये बात फसर, विदेशी आपूर्ति और मौसम पर निर्भर करता है. वहीं सरकार के पास लगभग 4.5 मिलियन टन दालों का भंडार है. ऐसे में कीमत बढ़ेंगी या नहीं ये तय नहीं है. . हां, लेकिन अगर किसी कारणवश दालों का दाम में  बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आम लोगों के किचन के बजट को बिगड़ सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 26 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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