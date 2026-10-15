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हिंदी न्यूज़बिजनेसIMF ने की भारत की तारीफ, कहा- संकट से निपटने के लिए तरह तैयार थी अर्थव्यवस्था

IMF ने की भारत की तारीफ, कहा- संकट से निपटने के लिए तरह तैयार थी अर्थव्यवस्था

IMF ने भारत के बना नए GDP के आंकड़ों की बेहद तारीफ की है. संस्था के मुताबिक, भारत ने मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ ऊर्जा संकट का सामना किया है. हालांकि, महंगाई और तेल की कीमतें चुनौती बनी रहेंगी.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 15 Oct 2026 09:50 AM (IST)
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भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने सकारात्मक रुख दिखाया है. IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों में किए गए बदलावों का स्वागत किया है. साथ ही कहा है कि भारत ने मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ ऊर्जा संकट का सामना किया है. वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की स्थिति को अहम माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए आंकड़े जुटाने और उन्हें पेश करने के तरीके में सुधार की तारीफ की है.

GDP के आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को समझने का महत्वपूर्ण आधार होते हैं. इनसे पता चलता है कि देश में उत्पादन, सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार किस तरह चल रही है. आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार होने से अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिलती है. इससे सरकार और नीति बनाने वाली संस्थाओं को भी आर्थिक फैसले लेने में बेहतर आधार मिल सकता है.

ऊर्जा संकट के बीच भारत की स्थिति मजबूत

IMF के मुताबिक, भारत ने ऊर्जा से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना मजबूती से किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर उन देशों पर ज्यादा पड़ता है, जो अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर हैं.

भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में तेल महंगा होने पर आयात बिल बढ़ सकता है. इसका असर महंगाई, रुपये की कीमत और देश के बाहरी व्यापार संतुलन पर भी पड़ सकता है. इसके बावजूद IMF का मानना है कि भारत ने इस चुनौती का सामना मजबूत आर्थिक आधार के साथ किया है.

रुपये पर दबाव को आर्थिक कमजोरी का संकेत न मानें

IMF ने यह भी संकेत दिया है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर पर पड़ रहे दबाव को सीधे अर्थव्यवस्था की विफलता या कमजोरी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. वैश्विक परिस्थितियां, ऊर्जा की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव भी मुद्रा की कीमत को प्रभावित करते हैं.

हालांकि, ऊर्जा की बढ़ती लागत और वैश्विक अनिश्चितताओं पर नजर रखना जरूरी है. आने वाले समय में इन परिस्थितियों का भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर कितना असर पड़ता है, यह महत्वपूर्ण रहेगा.

आगे क्या रहेंगी चुनौतियां?

भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद सकारात्मक संकेत देती है, लेकिन ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जोखिम बना रह सकता है. ऐसे में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, महंगाई पर नियंत्रण रखना और आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार जारी रखना जरूरी होगा. IMF की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखाई दे रही है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 09:50 AM (IST)
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