सिर्फ 1000 रुपए से शुरु करें अपनी गोल्ड ईटीएफ निवेश जर्नी, जानें इंवेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस

सिर्फ 1000 रुपए से शुरु करें अपनी गोल्ड ईटीएफ निवेश जर्नी, जानें इंवेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस

अगर आप सोने के गहने, सिक्के और दूसरी चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं. साथ ही सोने में निवेश की योजना बना रहे हैं तो, आपको गोल्ड ईटीएफ में निवेश विकल्प के बारे में जरूर जानना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 25 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold ETF Investment 2025: भारतीय घरेल मार्केट में पिछले एक साल में सोने ने जबरदस्त उछाल हासिल की है. जिससे निवेशकों और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं. निवेशक तो शुरु से ही बाजार के उतार-चढ़ाव और वैश्विक संकटों के बीच सोने को एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर देखते आए हैं और सोने में निवेश किया है.

अगर आप सोने के गहने, सिक्के और दूसरी चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं. साथ ही सोने में निवेश की योजना बना रहे हैं तो, आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के चॉइस म्यूचुअल फंड के तहत गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Gold ETF) में निवेश कर सकते है. इसके तहत आप डिजिटली रुप से सोना खरीद सकते है. 

 कैसे करे गोल्ड ईटीएफ में निवेश?

चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड के इस गोल्ड ईटीएफ में आप 24 अक्टूबर 2025 से निवेश कर सकते है. जिसका न्यू फंड ऑफर 31 अक्टूबर 2025 तक खुला रहेगा. यानि आप, इस दौरान कम से कम 1000 रुपए के मीनिमम निवेश के साथ अपनी गोल्ड ईटीएफ की जर्नी शुरु कर सकते हैं. इसके बाद ये फंड देश के दोनों ही प्रमुख एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा.

गोल्ड ईटीएफ में निवेश की प्रक्रिया

अगर आप  गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो, इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है. सबसे पहले आपको किसी सेबी से रजिस्टर स्टॉकब्रोकर से सलाह लेनी चाहिए. जिससे आपको सही फंड का चयन करने में आसानी हो. इसके बाद आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा. इस अकाउंट के माध्यम से ही आप गोल्ड ईटीएफ की खरीद-बिक्री कर पाएंगे.

अकाउंट ओपन होने के बाद अपने ट्रेडिंग पोर्टल में लॉगिन करें और गोल्ड ईटीएफ का विकल्प चुनें. इसके बाद आप यहां से अपनी पसंद का फंड और सोने की यूनिट चुन सकते हैं.  पेमेंट करने के कुछ ही समय के बाद आपको निवेश का कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा. इस तरह से आप डिजिटल तरीके से बड़ी आसानी से ईटीएफ गोल्ड में निवेश कर सकते हैं. 

Published at : 25 Oct 2025 11:15 AM (IST)
