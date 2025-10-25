हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय जरूर चेक करें ये डिटेल, कहीं छूट तो जाए गंभीर बीमारियों की कवरेज?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Health Insurance Policy 2025: लोग अक्सर गंभीर बीमारियों के चलते अपने जीवन भर की कमाई गंवा देते हैं. गंभीर बीमारियों के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और इनका इलाज लंबे समय तक चलता है. वहीं, जिन्होंने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली होती है, उन्हें जरूर लाभ मिलता है. हालांकि, अक्सर देखा गया है कि, लोग अपनी हेल्थ बीमा पॉलिसी में गंभीर बीमारियों का कवरेज नहीं लेते हैं. जिससे अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो, वे अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बीमारी के इलाज में खर्च कर देते हैं.

अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो, आपको इस बात का पता लगाना चाहिए कि, आपकी हेल्थ बीमा पॉलिसी गंभीर बीमारियों का कवर देती है या नहीं? हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले भी इसकी जानकारी जरूरी लेनी चाहिए. ताकि आपको और आपके परिवार को भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

बीमा पॉलिसी चुनने से पहले जानें जरूर बातें

अगर आप हेल्थ बीमा पॉलिसी लेने का विचार कर रहे हैं तो, आपको यह पता होना चाहिए कि गंभीर बीमारियों को कवर करती है या नहीं. विभिन्न कंपनियों के द्वारा अलग-अलग तरह की बीमा पॉलिसी दी जाती है. जिसके प्रीमियम में भी फर्क होता है. साथ ही कंपनियां विभिन्न बीमारियों को लेकर भी पॉलिसी देती है.

कई पॉलिसी में तो 100 से भी ज्यादा बीमारियों का कवर दिया जाता है. आपको अपनी पॉलिसी का चयन करते समय ऐसे पॉलिसी को चुनना चाहिए, जिसमें गंभीर बीमारियों का कवर मिले. अगर आपने पॉलिसी पहले ही ले रखी है तो, आप इसे ऐड ऑन भी कर सकते है.

सीआई (क्रिटिकल इलनेस) राइडर

सीआई (क्रिटिकल इलनेस) राइडर एक अतिरिक्त बीमा कवरेज होती है. जिसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है. इसके तहत आपको को कैंसर, स्ट्रोक, दिल का दौरा, किडन फेल्योर और कुछ सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कवरेज मिलता है. इस कवरेज के तहत आपको एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है.

