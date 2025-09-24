तेजी से चढ़ रहा सोने का भाव क्या अगले 5 साल में करेगा 2 लाख के पार? बेचें या फिर खरीदें?

Gold Price In Next Five Years: सोने की कीमत हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है. इसके पीछे कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और ट्रंप प्रशासन का हाई टैरिफ. इन सभी वजहों से सोना, जिसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, निवेशकों के बीच और ज्यादा लोकप्रिय हो गया है.

ठीक पांच साल पहले यानी 19 सितंबर 2020 को एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव 51,610 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,10,000 रुपये के भी पार चला गया है. एक साल पहले यह 72,874 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था. इस तरह पिछले एक साल में सोने की कीमत में करीब 50 प्रतिशत और पिछले पांच सालों में 112 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है.

अगले 5 वर्षों में कहां पहुंचेगा सोना?

सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सही समय है सोना बेचने का या इसमें और निवेश करने का. कई निवेशक मौजूदा स्तर का फायदा उठाकर मुनाफावसूली कर रहे हैं, तो वहीं कई अभी भी इसमें निवेश करने का सही मौका तलाश रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समय निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का दोबारा आकलन करना चाहिए और भविष्य की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए.

अगर सोने की हालिया तेजी के पीछे के कारणों को देखें तो कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, भूराजनीतिक तनाव और अमेरिकी ग्लोबल टैरिफ जैसे फैक्टर प्रमुख रहे हैं. इसके अलावा, पिछले साल इक्विटी मार्केट ने खास रिटर्न नहीं दिया. निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग न के बराबर रहा, ऐसे में निवेशकों ने सोने को प्राथमिकता दी. यही वजह रही कि 21 सितंबर 2025 तक के वैल्यू रिसर्च डेटा के मुताबिक, पिछले साल गोल्ड ईटीएफ ने निवेशकों को करीब 47 प्रतिशत तक का रिटर्न दिया.

क्यों बढ़ी सोने की मांग?

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में सोने की कीमतें कई वैश्विक कारकों से तय होंगी, जिनमें सोने की आपूर्ति, वैश्विक ऋण स्तर, चीन और भारत जैसे देशों का रिजर्व मैनेजमेंट और युद्ध जैसी परिस्थितियां शामिल हैं. इन सभी से सोने की मांग और बढ़ सकती है. कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले एक साल में सोना 1.20 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को छू सकता है, जबकि अगले पांच सालों में यह 1.70 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है. ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या आने वाले समय में सोना 2 लाख रुपये के स्तर तक पहुंच जाएगा.

