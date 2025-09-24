हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसDA Hike: बढ़ गया 3% महंगाई भत्ता, दुर्गापूजा से पहले इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

DA Hike: मार्च के महीने में त्रिपुरा सरकार ने डीए और डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. जबकि, उससे ठीक पहले इस साल जनवरी में केन्द्र सरकार ने 2 केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 2 प्रतिशत डीए का ऐलान किया था.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 24 Sep 2025 01:04 PM (IST)
Tripura Government Hike DA: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह ने 13वीं विधानसभा के आख़िरी सत्र के समापन पर राज्य के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी. सरकार के इस फ़ैसले से एक लाख से अधिक कर्मचारी और 84,000 पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा.

सीएम मानिक साह ने क्या कहा?

मार्च 2025 में त्रिपुरा सरकार ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी. उससे पहले, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए वृद्धि का ऐलान किया था, जिसके बाद डीए 55% तक पहुंच गया था. मंगलवार को किए गए 3% डीए-डीआर बढ़ोतरी के बावजूद, केंद्र और त्रिपुरा राज्य कर्मचारियों के डीए में अब भी 19% का अंतर बना हुआ है.

ओटुमन सत्र के अंत में मुख्यमंत्री साह ने कहा: "हमारी सरकार जनता की सरकार है. सत्ता में आने के बाद 2018 में ही हमने वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया था." "हमने 1 अक्टूबर 2018 से सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया था." "डीए और डीआर में बढ़ोतरी से राज्य पर ₹25 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा." मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील की कि वे दुर्गापूजा, दिवाली और अन्य त्योहार शांति और खुशी से मनाएं.

कर्मचारियों की उम्मीद

त्रिपुरा सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक धड़े ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी दिवाली के आसपास डीए बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, जो परंपरा के मुताबिक जुलाई से लागू मानी जाएगी.

त्रिपुरा सीएम ने आगे कहा कि अब तक छह किस्तों (Installments) में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कुल 33% डीए और डीआर दिया जा चुका है. अब अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों और उतना ही पेंशनभोगियों को देने की घोषणा की जा रही है.

Published at : 24 Sep 2025 12:47 PM (IST)
