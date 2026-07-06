हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसITR फाइल करने के बाद कितनी बार सुधार सकते हैं गलती? समझ लें नियम, नहीं लगेगी कोई पेनाल्टी

ITR फाइल करने के बाद कितनी बार सुधार सकते हैं गलती? समझ लें नियम, नहीं लगेगी कोई पेनाल्टी

ITR Revised Return Rules: अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कोई गलती हो गई है तो क्या उसे सुधारा जा सकता है? जानें कितनी बार ITR रिवाइज कर सकते हैं और क्या इसके लिए पेनाल्टी लगती है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Revised Return Rules: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कई बार हम जल्दबाजी में गलत फॉर्म चुन लेते हैं. कई बार तो हड़बड़ी में आय, बैंक अकाउंट, डिडक्शन या दूसरी जानकारी भरने में गलती हो जाती है. अच्छी बात ये है कि ऐसी गलतियों को बाद में सुधारा जा सकता है. इसके लिए आयकर विभाग रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देता है.

कितनी बार कर सकते हैं सुधार?
अगर आपने ITR फाइल करने के बाद कोई गलती पकड़ ली है तो आप सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर कई बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, हर बार नया रिवाइज्ड रिटर्न पिछले रिटर्न की जगह ले लेता है. इसलिए अगली बार चेंजेज करने से पहले सारी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें.

सावधान! SBI के नाम पर स्कैमर्स का गोरखधंधा, रिवॉर्ड पॉइंट का मैसेज भेजकर अकाउंट खाली करने का है प्लान

क्या पेनाल्टी देनी होगी?
अगर आपने समय रहते अपनी गलती सुधार ली और सही जानकारी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर दिया तो सिर्फ रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए कोई अलग पेनाल्टी नहीं लगती है. लेकिन अगर गलती की वजह से टैक्स कम जमा हुआ है या आय छिपाई गई है तो आयकर कानून के तहत ब्याज या दूसरी कार्रवाई हो सकती है.

गलत फॉर्म भर दिया है तो?
अगर आपने अपनी आय के हिसाब से गलत आईटीआर फॉर्म चुन लिया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप सही फॉर्म के साथ Revised Return भर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव या अमान्य माना जा सकता है, जिससे रिफंड में देरी हो सकती है. इतना ही नहीं टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है.

E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट

कब तक भरना है रिवाइज्ड रिटर्न?
नियम के अनुसार, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्सपेयर 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि, अगर इससे पहले आपके मामले का असेसमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. इसलिए गलती का पता चलते ही उसे जल्दी से जल्दी सुधार लें.

रिवाइज्ड रिटर्न भरने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने से पहले Form 26AS, AIS और TIS में दर्ज जानकारी को जरूर मिलाएं. बैंक खाते, पैन, आधार, आय, टीडीएस और डिडक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां एक बार फिर जांच लें. इससे दोबारा गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Business News Tax Filing ITR ITR Filing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या SBI में है आपका खाता? रिवॉर्ड पाइंट्स को लेकर आई बड़ी खबर, अभी समझ लें क्या करना है
क्या SBI में है आपका खाता? रिवॉर्ड पाइंट्स को लेकर आई बड़ी खबर, अभी समझ लें क्या करना है
बिजनेस
ITR फाइल करने के बाद कितनी बार सुधार सकते हैं गलती? समझ लें नियम, नहीं लगेगी कोई पेनाल्टी
ITR फाइल करने के बाद कितनी बार सुधार सकते हैं गलती? समझ लें नियम, नहीं लगेगी कोई पेनाल्टी
बिजनेस
Mumbai Rains: मुंबई की बारिश में डिलीवरी का इम्तिहान, जलभराव के बीच कंपनियों ने बदला काम करने का तरीका
मुंबई की बारिश में डिलीवरी का इम्तिहान, जलभराव के बीच कंपनियों ने बदला काम करने का तरीका
बिजनेस
E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट
E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया 'विनाशकारी', कहा- माइलेज में आई गिरावट
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
खामनेई की आखिरी सलामी में जाने से इन 3 मुस्लिम देशों का इनकार, कैसे तेहरान के चलते बंट गया इस्लामिक वर्ल्ड
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
बांकीपुर उपचुनाव: आरजेडी ने कांग्रेस को दिया झटका, रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार
फ़ुटबॉल
England Vs Mexico Pre Quarter Match:इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
इंग्लैंड ने प्री-क्वार्टर मैच में मेक्सिको को हराया, जूड बेलिंगहैम ने 90 सेकंड में दो गोल दाग कर रचा इतिहास
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
इंडिया
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इस देश में 90% मुसलमान फिर भी राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा महाभारत-रामायण, जानें हिन्दुओं का कैसा दबदबा
इंडिया
Explained: अग्निपथ स्कीम में 75% को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा अग्निवीर, बदलाव कितना मुमकिन?
75% अग्निवीरों को मिलेगी पक्की नौकरी! तीनों सेनाओं ने क्यों मांगे ज्यादा सैनिक, क्या असर होगा?
इंडिया
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
ममता बनर्जी के जिन सांसदों ने दिया था इस्तीफा, बंगाल में राज्यसभा की उन 3 सीटों पर चुनाव का ऐलान
इंडिया
नीरव मोदी का भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हारा भगोड़ा हीरा कारोबारी
नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, कोर्ट में आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया हीरा कारोबारी
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget