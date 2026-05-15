हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसExplained: पेट्रोल-डीजल से लेकर EMI तक! आपकी जेब पर कैसे पड़ रही है डबल मार? एक्सपर्ट से समझिए पूरा गणित

Explained: पेट्रोल-डीजल से लेकर EMI तक! आपकी जेब पर कैसे पड़ रही है डबल मार? एक्सपर्ट से समझिए पूरा गणित

India Inflation Effect: अगर RBI दरों में कोई बदलाव नहीं करता, तो इससे आर्थिक विकास को गति मिलती रहेगी. ये उन सेक्टर्स के लिए राहत की बात होगी जो पहले से बढ़ती लागत और कमजोर मांग से जूझ रहे हैं.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 15 May 2026 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और ईरान जंग ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया. इसका सीधा और तेज असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो आसमान छू रही हैं. महंगे तेल ने भारतीय रुपये को कमजोर कर दिया. इन सबके बीच, भारत सरकार ने लोगों से सोना खरीदने से बचने, ईंधन बचाने और विदेश यात्राएं टालने जैसी अपीलें की हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपकी EMI का क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ABP न्यूज ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास कुमार तिवारी से बात की. आइए, उन्हीं के शब्दों में समझते हैं पूरा लेखा-जोखा...

सवाल 1: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा?

एक्सपर्ट की राय: इसका असर बहुत गहरा और हर तरफ फैलने वाला है. सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी का फैसला किया है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी के ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा. दरअसल, पेट्रोल-डीजल महंगा होने का मतलब है कि हर उस चीज की ढुलाई महंगी हो जाएगी जो सड़क के रास्ते आप तक पहुंचती है- चाहे वो सब्जी हो, दूध हो या कोई किराने का सामान.

एक आम आदमी के लिए, ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी उसके पूरे महीने के बजट को गड़बड़ा सकती है. जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, उनका आने-जाने का खर्च सीधे बढ़ जाएगा. वहीं, ऑटो या बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ना लगभग तय है. इस बढ़ी हुई लागत का सबसे बुरा असर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही खाने-पीने और आने-जाने पर खर्च होता है. अब उनके पास बचत या दूसरी चीजों के लिए पैसे कम बचेंगे.

हालांकि, ये असर कितने समय तक रहेगा, ये दो बातों पर निर्भर करेगा:

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कब तक स्थिर होती हैं.
  • क्या सरकार टैक्स में राहत या सब्सिडी जैसे कदम उठाकर इस बोझ को कम करने की कोशिश करती है.

फिलहाल ये बढ़ोतरी आपकी खर्च करने की क्षमता को कम करेगी और बाजार में मांग को कमजोर करेगी.

सवाल 2: खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी से लोगों के खर्च और पूरे बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

एक्सपर्ट की राय: जब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको दुकानदार को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. ये एक बड़ा संकेत है कि पूरी अर्थव्यवस्था में जीवनयापन का खर्च लगातार बढ़ रहा है. थोक महंगाई, जो कि कच्चे माल और उत्पादन की लागत को दिखाती है, देर-सवेर खुदरा महंगाई की कीमतों में बदल जाती है. इसका नतीजा ये होता है कि लोगों की खरीदने की ताकत कम हो जाती है और वो अपने खर्च करने की आदतों में बदलाव लाने को मजबूर हो जाते हैं.

घरेलू स्तर पर देखें, तो बढ़ती महंगाई का मतलब है कि खाने-पीने, बिजली, अस्पताल के खर्चे और रोजमर्रा के सामान पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. जैसे-जैसे जरूरी चीजें महंगी होंगी, लोग मनोरंजन, बाहर खाना या कोई नई गाड़ी जैसी गैर-जरूरी चीजों पर खर्च कम करने लगेंगे. इसका सीधा असर बाजार में मांग पर पड़ता है और कई सेक्टर्स में बिक्री घट सकती है.

बाजार के नजरिए से ये लगातार ऊंची महंगाई कारोबारियों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता का माहौल पैदा करती है. जिन कंपनियों का काम ईंधन, परिवहन और आयातित कच्चे माल पर ज्यादा निर्भर है, उनकी लागत बढ़ने से उनका मुनाफा घट जाता है. इसके अलावा, अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो ये उम्मीद बनने लगती है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है. जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कंपनियों और आम आदमी दोनों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. हालांकि, तेल और कमोडिटी जैसे कुछ सेक्टर ऊंची कीमतों की वजह से अल्पकाल में मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है.

सवाल 3: क्या प्रधानमंत्री की अपील से रुपये को फायदा होगा?

एक्सपर्ट की राय: अगर बड़ी संख्या में लोग और संस्थान PM मोदी की अपील पर अमल करते हैं, तो इसका भारतीय रुपये पर निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ सकता है. इसके पीछे का गणित बहुत सीधा है. भारत, दुनिया में सोने और कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है. जब हम ये चीजें खरीदते हैं, तो हमें विदेशों को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है. इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटता है, जिससे रुपया कमजोर होता है.

अगर लोग सोना खरीदना कम कर दें, विदेश यात्राओं पर जाना टाल दें और वर्क फ्रॉम होम करके पेट्रोल-डीजल की खपत घटा दें, तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमारा आयात बिल कम हो रहा है. जब आयात कम होगा, तो डॉलर की मांग भी घटेगी. इससे देश के चालू खाता घाटे (करंट अकाउंट डेफिसिट) पर लगाम लगेगी और रुपये पर दबाव कम होगा. इसके अलावा, ये अपील एक संदेश भी देती है कि देश आर्थिक चुनौतियों का सामना जिम्मेदारी से करने की कोशिश कर रहा है. इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और इसका फायदा भी रुपये को मिलता है.

लेकिन, ये समझना जरूरी है कि ये सब केवल छोटे समय के उपाय हैं. लंबे समय तक रुपये को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ अपीलों से काम नहीं चलेगा. इसके लिए बड़े आर्थिक सुधारों, मजबूत निर्यात, स्थिर विदेशी निवेश, कंट्रोल में रहने वाली महंगाई और एक संतुलित वित्तीय प्रबंधन की जरूरत होगी.

सवाल 4: अगर रुपया लगातार कमजोर होता रहा, तो इसका आम जिंदगी पर क्या असर होगा?

एक्सपर्ट की राय: रुपये की लगातार गिरावट का मतलब है, आपकी जेब पर डबल मार. भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल, ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और केमिकल जैसी चीजें बाहर से मंगाता है. इन सबका पेमेंट डॉलर में होता है. जब रुपया कमजोर होता है, तो इन्हीं चीजों को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपये चुकाने पड़ते हैं. नतीजतन महंगाई बढ़ती है.

इसका सबसे पहला और बड़ा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दिखता है. महंगा ईंधन परिवहन को महंगा बनाता है, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर हर उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है. इसके अलावा, आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, दवाइयां और गाड़ी जैसी चीजें भी महंगी हो जाएंगी. जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो फीस और रहने का खर्च अचानक से बहुत बढ़ जाएगा.

इसी तरह, जिन कंपनियों पर डॉलर का कर्ज है, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. हालांकि, एक फायदा भी है. IT, फार्मा और टेक्सटाइल जैसी निर्यात करने वाली कंपनियों को कमजोर रुपये से फायदा होता है, क्योंकि उन्हें विदेशों से डॉलर में जो भुगतान मिलता है, रुपयों में उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है. सरकार और RBI के पास रुपये की गिरावट रोकने के लिए 6 बड़े हथियार हैं:

  • विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देकर डॉलर बेच सकते हैं.
  • विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं.
  • गैर-जरूरी आयात को हतोत्साहित कर सकते हैं.
  • 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों के तहत देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना.
  • महंगाई और राजकोषीय घाटे पर लगाम रखना.
  • नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाकर तेल आयात पर निर्भरता कम करना.

सवाल 5: RBI को जून की MPC बैठक में रेपो रेट बढ़ाना चाहिए या इसे जस का तस रखना चाहिए?

एक्सपर्ट की राय: RBI के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, एक ऐसा फैसला लेना जो महंगाई को कंट्रोल करे और आर्थिक विकास की रफ्तार को भी बनाए रखे. थोक महंगाई में भारी उछाल और दुनिया भर की आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए RBI के सतर्क रुख अपनाने की पूरी संभावना है.

अगर रेपो रेट बढ़ाया जाता है, तो इससे बाजार में नकदी कम होगी और कर्ज महंगा हो जाएगा. इससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी और मांग घटने से महंगाई को काबू करने में मदद मिल सकती है. ऊंची ब्याज दरों से विदेशी निवेशक भी आकर्षित होंगे, जिससे रुपये को सहारा मिलेगा. लेकिन, इसका नुकसान ये होगा कि आपके होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की EMI बढ़ जाएगी. कंपनियों के लिए नया कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के अवसरों पर ब्रेक लग सकता है.

दूसरी तरफ, अगर RBI दरों में कोई बदलाव नहीं करता, तो इससे आर्थिक विकास को गति मिलती रहेगी. ये उन सेक्टर्स के लिए राहत की बात होगी जो पहले से बढ़ती लागत और कमजोर मांग से जूझ रहे हैं. फिलहाल, जो महंगाई बढ़ी है, वो मुख्य रूप से सप्लाई साइड की वजहों से है, जैसे कि तेल की कीमतें. ऐसे में सिर्फ ब्याज दरें बढ़ा देने से समस्या की जड़ पर तो नहीं जाया जा सकता.

सबसे सही रणनीति संतुलन बनाने की है. अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनती है, तो सीमित मात्रा में रेपो रेट बढ़ाना जरूरी हो सकता है. लेकिन, अगर RBI को लगता है कि ये महंगाई अस्थायी और बाहरी वजहों से है, तो वो मौजूदा दरों को बनाए रखते हुए हालात पर करीबी नजर रखने की नीति अपना सकता है. कुल मिलाकर, RBI का फैसला इन चार चीजों के बीच एक बारीक संतुलन बैठाने की कोशिश होगी- महंगाई पर काबू, रुपये की स्थिरता, बाजार का भरोसा और आर्थिक विकास की रफ्तार.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 15 May 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Oil Prices Business News Inflation Donald Trump Petrol Price PM Modi LPG  India Inflation DONALD Trump PETROL US Iran War Straight Of Hormuz Inflation Vicious Cycle Fuel Price Increase
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: पेट्रोल-डीजल से लेकर EMI तक! आपकी जेब पर कैसे पड़ रही है डबल मार? एक्सपर्ट से समझिए पूरा गणित
पेट्रोल-डीजल से लेकर EMI तक! आपकी जेब पर कैसे पड़ रही है डबल मार? एक्सपर्ट से समझिए पूरा गणित
बिजनेस
PM मोदी के UAE दौरे से LPG की टेंशन खत्म! आएगा भारी निवेश, इन सेक्टर्स की चमकेगी किस्मत
PM मोदी के UAE दौरे से LPG की टेंशन खत्म! आएगा भारी निवेश, इन सेक्टर्स की चमकेगी किस्मत
बिजनेस
Gig Workers Strike: Zomato-Swiggy डिलीवरी ठप! महंगे पेट्रोल के खिलाफ गिग वर्कर्स की हड़ताल का ऐलान, रखी ये मांग
Zomato-Swiggy डिलीवरी ठप! महंगे पेट्रोल के खिलाफ गिग वर्कर्स की हड़ताल का ऐलान, रखी ये मांग
बिजनेस
ऐतिहासिक गिरावट! मंदी और वैश्विक तनाव के आगे बेबस हुआ रुपया, पहली बार 96 के पार निकला डॉलर
ऐतिहासिक गिरावट! मंदी और वैश्विक तनाव के आगे बेबस हुआ रुपया, पहली बार 96 के पार निकला डॉलर
Advertisement

वीडियोज

Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा; वीडियो में खुला राज
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिजनेस
Explained: पेट्रोल-डीजल-CNG महंगा, एल नीनो से फसलें बर्बाद और बढ़ेगी EMI! आखिर क्या है 'महंगाई का दुष्चक्र'?
पेट्रोल-डीजल महंगा और RBI बढ़ाएगी EMI! आखिर 'महंगाई का दुष्चक्र' क्या, आपकी जेब पर कितना असर?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Embed widget