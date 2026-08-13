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हरियाली तीज पर 2000 रुपये में कैसे करें पूरी शॉपिंग? ये रहा बजट प्लान

Hariyali Teej Shopping: क्या आप भी हरियाली तीज की शॉपिंग करने का प्लान कर रही हैं तो उससे पहले सही बजट प्लान करना जरूरी है. जानिए 2000 रुपये में कैसे करें हरियाली तीज की पूरी शॉपिंग?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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  • स्थानीय बाजार से खरीदें, मोलभाव कर बजट बचाएं।

Hariyali Teej Shopping: महिलाओं को सजने-संवरने का शौक होता है. खासकर हरियाली तीज और करवा चौथ के मौके पर महिलाएं शॉपिंग करना खूब पसंद करती हैं, लेकिन इस दौरान बजट का भी ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर सही प्लानिंग के साथ खरीदारी की जाए, तो कम बजट में भी पूरी तीज की तैयारी हे सकती है. इस साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी. अगर आप चाहती हैं कि 2000 रुपये के अंदर में आपकी तीज शॉपिंग पूरी हो जाए तो इसके लिए पहले बजट प्लान करना जरूरी है. इसमें आप सूट, साड़ी, मेकअप, चूड़ियां और पूजा का सामान भी शामिल कर सकती हैं.  

कपड़ों पर करें इतने रुपये खर्च

सबसे पहले कपड़ों के लिए बजट तय करना जरूरी है. आप कपड़े के लिए 600 रुपये का बजट तय कर सकते हैं. इसमें आपको होलसेल मार्केट और साप्ताहिक बाजार में भी सिंपल सूट या साड़ी मिल सकती है. 

पूजा के सामान के लिए रखें 400 रुपये

अब 400 रुपये में आप पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं. इसमें मिठाई, माता के श्रृंगार,फल, फूल जैसी सामग्री खरीदी जा सकती है.

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अब फुटवेयर के लिए 300 रुपये का रखें बजट

अगर आप नया फुटवेयर खरीदना चाहती हैं तो इसके लिए 300 अलग से रखें. साप्ताहिक बाजार में आपको 300 रुपये में फुटवियर मिल सकता है.

मेकअप का बजट देखें

महिलाओं के पास मेकअप का सामान पहले से ही काफी होता है. ऐसे में मेकअप के लिए 300 रुपये रखें, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर और नेलपेंट जैसी चीजें आसानी से मिल जाएंगी. 

चूड़ियों पर खर्च करें 150 रुपये

सावन के समय हरी चूड़ियों का पहना जाता है, ऐसे में तीज के लिए हरी और लाल कांच की चूड़ियों का सेट खरीदें, जिसके लिए करीब 150 रुपये का बजट तय करें. इसके साथ ही आप 250 रुपये के झमके जैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद सकते हैं, जिससे आपका लुक और खास लगेगा.

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खरीदारी के समय कुछ बातों का रखें ध्यान

  • सामान मॉल की जगह स्थानीय बाजार से खरीदें.
  • यहां आपको सस्ते में अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं.
  • सामान खरीदते समय मोलभाव जरूर करें.
  • इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा.
  • एक ही दुकान पर निर्भर न रहें, दूसरी दुकानों के भी रेट चेक करें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:13 PM (IST)
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Business News Hariyali Teej Hariyali Teej Shopping
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