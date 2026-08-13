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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: वेतन और पेंशन सिफारिशों को गति देने की तैयारी, बदले कंसल्टेंट नियम

8th Pay Commission: वेतन और पेंशन सिफारिशों को गति देने की तैयारी, बदले कंसल्टेंट नियम

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर्मचारियों को बड़ी ही बेसब्री से है. वहीं अब हाल ही में खबरें आई हैं कि इसमें कंसल्टेंट्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. आइये जानते हैं

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी वर्ग बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहा है. इसी बीच इसके लिए कई राज्यों में बैठकें भी चल रही हैं. इन बैठकों में कई फैसले किए जा रहे हैं, कर्मचारी और पेंशन वर्ग से जुड़े संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है. वहीं अब हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट्स के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं.

कौन से नियमों में हुआ बदलाव?
दरअसल हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट नियमों में बदलाव किए हैं. इन बदलावों से यंग प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा पोजीशंस निकलेंगी. 11 अगस्त के एक ऑफिस मेमोरेंडम में कमीशन ने अप्रैल से कंसल्टेंट्स की हायरिंग से जुड़ी गाइडलाइंस में बदलाव किया है. इन रिवाइज्ड रूल्स में एक्सपीरियंस, एज लिमिट और नंबर ऑफ पोजिशंस को हर कैटेगरी में बदल दिया गया है. 

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तीन कैटेगरी में होंगे कंसल्टेंट
आयोग के मुताबिक अनुभव के आधार पर कंसल्टेंट पदों को तीन कैटेगरी में बांटा जा रहा है. जिसमें सीनियर कंसल्टेंट होंगे, जिनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 45 साल होगी, इनके लिए कुल 2 पद होंगे. दूसरी कैटेगिरी में वो कंसल्टेंट होंगे जिनके पास कम से कम 6 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 40 साल तक होगी. इनके कुल 5 पद होंगे. तो वहीं तीसकी कैगिरी में यंग प्रोफेशनल्स होंगे, जिन्हें कम से कम 2 साल का अनुभव होगा और अधिकतम उम्र 32 साल होगी. इनके कुल 16 पद होंगे. इन सभी को मिलाकर कंसल्टेंट्स के कुल 23 पद होंगे.

किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं
आयोग ने साफ कर दिया है कि इन पदों के लिए किसी एक खास डिग्री तक पात्रता सीमित नहीं रखी है. HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या इससे जुड़े विषयों में मास्टर्स डिग्री या MBA करने वाले आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में नामांकित लॉ ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं, अगर उन्हें कानूनी रिसर्च या ट्रिब्यूनल और कोर्ट से जुड़े सर्विस मामलों का अनुभव है. तो वहीं B.Tech और M.Tech करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं, खासकर अगर उन्हें IT, डाटा एनालिसिस या डेटा विजुअलाइजेशन का अनुभव है.

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दोबारा आवेदन की नहीं जरूरत
आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों ने पहले जारी नियमों के तहत आवेदन कर दिया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. नए उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फिजिकल फॉर्म, ईमेल या हार्ड कॉपी के जरिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आयोग ने कहा है कि अप्रैल में जारी दिशानिर्देशों की बाकी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Pay Commission News
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