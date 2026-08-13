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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndependence Day: आजादी के वक्त 1 रुपए में क्या-क्या खरीद सकते थे?

Independence Day: आजादी के वक्त 1 रुपए में क्या-क्या खरीद सकते थे?

Independence Day 2026: आज के समय में महंगाई के बीच घर चलाना आसान नहीं है, लेकिन आजादी के समय यानी 1947 में 1 रुपये से काफी कुछ खरीदा जा सकता था.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Aug 2026 07:26 PM (IST)
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  • उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 88.62 रुपये थी।

Independence Day 2026: बढ़ती महंगाई के दौर में एक आम व्यक्ति की 20 से 25 हजार की नौकरी में भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है. रोजमर्रा के सामान से लेकर, घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और दूसरे जरूरी खर्चों को संभालना आसान नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं जिन चीजों के लिए आज के समय में हम 100 से 200 रुपये या उससे ज्यादा खर्च करते हैं, वहीं सामान आजादी के समय यानी 1947 में बेहत कम कीमत में मिल जाते थे. यहां तक कि 1 रुपये उस समय में कई लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे. अब जानते हैं आखिर 1947 में 1 रुपये में क्या-क्या मिलता था. 

1 रुपये में क्या-क्या खरीद सकते थे लोग?

15 अगस्त 2026 को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल गया है. ऐसे में अब जानते हैं कि 1947 में लोग 1 रुपये में क्या-क्या खरीद सकते थे. हालांकि, एक बात का ध्यान रखें, आंकड़े शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. 

  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गेहूं का आटा लगभग 30 पैसे प्रति किलो के आसपास था. इसके हिसाब 1 रुपये में लगभग 3.3 किलो आटा खरीदा जा सकता था.
  • इसके साथ ही 1 रुपये में हफ्तेभर की सब्जियां भी खरीदी जा सकती थी.
  • वहीं बात करें चावल की जो करीब 12 पैसे प्रति किलो था यानी 1 रुपये में लगभग 8 किलो चावल खरीदा जा सकता था.
  • इसके अलावा चीनी की कीमत 40 पैसे प्रति किलो थी, इसके हिसाब से 1 रुपये में 2.5 किलो तक चीनी खरीदी जा सकती थी.
  • 1947 के आसपास दूध की कीमत लगभग 12 पैसे लीटर थी. यानी उस समय 1 रुपये में करीब 8 लीटर दूध खरीदा जा सकता था.
  • वहीं आलू 25 पैसे प्रति किलो मिलता था.

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सोने की क्या थी कीमत?

2026 में सोने-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. आज के समय में एक आम व्यक्ति के लिए सोना-चांदी खरीदना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं आजादी के समय यानी 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88.62 बताई जाती है. यानी 1947 से लेकर 2026 तक काफी कुछ बदल गया है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Business News Inflation Independence Day
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