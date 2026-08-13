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हिंदी न्यूज़बिजनेसAir India: टर्बुलेंस विवाद के बीच सैलरी हाइक पर Air India का बड़ा फैसला, CEO ने साफ की स्थिति

Air India: टर्बुलेंस विवाद के बीच सैलरी हाइक पर Air India का बड़ा फैसला, CEO ने साफ की स्थिति

Air India: बीते कुछ दिनों से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में टर्बुलेंस की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि जल्दी ही स्टाफ की सालाना सैलरी हाइक होगी. साथ ही नए विमान भी आएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Aug 2026 09:30 PM (IST)
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Air India Sallery Hike: एयर इंडिया पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. बीते कुछ ही दिनों में इसकी फ्लाइट्स में टर्बुलेंस की खबरें सामने आईं, जिसने इसकी सर्विसेज पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. इसी बीच एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. खबरें हैं कि जल्दी ही एयर इंडिया के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेने वाली है.

CEO ने किया कंफर्म
कुछ दिन पहले ही ये खबर भी आई थी, अब इस खबर को खुद एयर इंडिया के CEO कंफर्म कर दिया है. कंपनी के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने गुरुवार को टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि, एयरलाइन 1 अक्टूबर से सालाना सैलरी इंक्रीमेंट शुरू करने जा रही है. 

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मिडिल- ईस्ट तनाव की वजह से रुका था इंक्रीमेंट
विल्सन ने इस मीटिंग में जिक्र किया कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण एयरलाइन ने सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया को टाल दिया था. क्योंकि इस संकट की वजह से एयरलाइन के ऑपरेशन और वित्तीय स्थिति पर कापी दबाव पड़ा है. ईंधन की कीमतें बढ़ीं, एयरस्पेस में रुकावट आई और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां भी सामने आी थीं जो अब भी बनी हुई हैं. बावजूद इसके एयर इंडिया अपने विमान बेड़े को आधुनिक बनाने की प्लानिंग पर आगे बढ़ रहा है.

खरीदे जाएंगे नए विमान
इतना ही नहीं इस मीटिंग में ये भी बताया गया कि एयर इंडिया ग्रुप की योजना 2027 और 2028 के दौरान 100 से ज्यादा नए विमान अपने बेड़े में शामिल करने की है. 2026 में अब तक एयरलाइन तीन Boeing 787-9 विमान शामिल कर चुकी है. इस साल के आखिर तक दो एयरबस A350-1000 विमान भी बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है.

टर्बुलेंस की खबरों से यात्री परेशान
हालांकि बीते कुछ दिनों से फ्लाइट में टर्बुलेंस और फ्लाइट मेंटेनेंस जैसी खबरों ने यात्रियों की नींद उड़ा रखी है. क्योंकि बीते दिनों ही इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. जिसके बाद ऐसी खबरें भी सामने आईं कि उड़ान के दौरा पायलट नशे में था, जिसकी वजह से ये टर्बुलेंस हुआ है. अब ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना और सुविधाओं में सुधार की बात करना भी अपने आप में काफी बड़ी बात है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Aug 2026 09:30 PM (IST)
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