टर्बुलेंस विवाद के बीच सैलरी हाइक पर Air India का बड़ा फैसला, CEO ने साफ की स्थिति

Air India Sallery Hike: एयर इंडिया पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. बीते कुछ ही दिनों में इसकी फ्लाइट्स में टर्बुलेंस की खबरें सामने आईं, जिसने इसकी सर्विसेज पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं. इसी बीच एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. खबरें हैं कि जल्दी ही एयर इंडिया के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेने वाली है.

CEO ने किया कंफर्म

कुछ दिन पहले ही ये खबर भी आई थी, अब इस खबर को खुद एयर इंडिया के CEO कंफर्म कर दिया है. कंपनी के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने गुरुवार को टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि, एयरलाइन 1 अक्टूबर से सालाना सैलरी इंक्रीमेंट शुरू करने जा रही है.

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मिडिल- ईस्ट तनाव की वजह से रुका था इंक्रीमेंट

विल्सन ने इस मीटिंग में जिक्र किया कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण एयरलाइन ने सैलरी बढ़ाने की प्रक्रिया को टाल दिया था. क्योंकि इस संकट की वजह से एयरलाइन के ऑपरेशन और वित्तीय स्थिति पर कापी दबाव पड़ा है. ईंधन की कीमतें बढ़ीं, एयरस्पेस में रुकावट आई और रुपये की कमजोरी जैसी चुनौतियां भी सामने आी थीं जो अब भी बनी हुई हैं. बावजूद इसके एयर इंडिया अपने विमान बेड़े को आधुनिक बनाने की प्लानिंग पर आगे बढ़ रहा है.

खरीदे जाएंगे नए विमान

इतना ही नहीं इस मीटिंग में ये भी बताया गया कि एयर इंडिया ग्रुप की योजना 2027 और 2028 के दौरान 100 से ज्यादा नए विमान अपने बेड़े में शामिल करने की है. 2026 में अब तक एयरलाइन तीन Boeing 787-9 विमान शामिल कर चुकी है. इस साल के आखिर तक दो एयरबस A350-1000 विमान भी बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है.

टर्बुलेंस की खबरों से यात्री परेशान

हालांकि बीते कुछ दिनों से फ्लाइट में टर्बुलेंस और फ्लाइट मेंटेनेंस जैसी खबरों ने यात्रियों की नींद उड़ा रखी है. क्योंकि बीते दिनों ही इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे. जिसके बाद ऐसी खबरें भी सामने आईं कि उड़ान के दौरा पायलट नशे में था, जिसकी वजह से ये टर्बुलेंस हुआ है. अब ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना और सुविधाओं में सुधार की बात करना भी अपने आप में काफी बड़ी बात है.

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