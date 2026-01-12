हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसचांदी की रिकॉर्ड तेजी से गदगद हुआ ये मेटल शेयर, निवेशकों की हो गई बल्ले-बल्ले

चांदी की रिकॉर्ड तेजी से गदगद हुआ ये मेटल शेयर, निवेशकों की हो गई बल्ले-बल्ले

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन सोमवार को मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल.....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 06:14 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hindustan Zinc Share: भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन सोमवार 12 जनवरी 2026 को मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कंपनी शेयरों ने दिन की समाप्ति करीब 4 फीसदी की तेजी के साथ हरे निशान पर ट्रे़ड करते हुए की है.

इस तेजी के पीछे का कारण चांदी की कीमतों में हो रही रिकॉर्ड उछाल को बताया जा रहा है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल और रुपये की कमजोरी से चांदी को लगातार सहारा मिल रहा है. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल.....

बीएसई पर चमके कंपनी शेयर

बीएसई पर हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली. दिन की समाप्ति पर शेयर 627.60 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. जो कि 3.40 प्रतिशत या 20.65 रुपये की तेजी को दिखाता है. दिन का इंट्राडे हाई 632.45 रुपये था.

शेयरों ने पिछले दिन के ओपन की तुलना में आज करीब 15 रुपये की तेजी के साथ दिन की शुरुआत की थी. कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 656.25 रुपये के आंकड़े को छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 378.65 रुपये था.  

निवेशकों को दिया तगड़ा रिटर्न 

पिछले एक महीने से कुछ ज्यादा समय में कंपनी शेयरों ने निवेशकों को करीब 45 फीसदी तक का रिटर्न कमाने का अवसर दिया है.  हिंदुस्तान जिंक के शेयर अपने अहम डेली मूविंग एवरेज से ऊपर बने हुए हैं. जो इसके मजबूत ट्रेंड की ओर इशारा करता है. कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब 2.66 लाख करोड़ रुपये है. 

चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी

घरेलू फ्यूचर मार्केट में चांदी की कीमतों में सोमवार, 12 जनवरी को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर सोमवार को 2,62,834 रुपये (प्रति किलो) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी 2,52,725 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

एमसीएक्स पर चांदी 2,64,213 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 11,500 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स सिल्वर शुरुआती कारोबार में 2,65,481 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 12 Jan 2026 06:00 PM (IST)
