Hindustan Copper Stock Jumps: शेयर बाजार में सोमवार को भले ही शुरुआती कारोबार सुस्त रहा हो, लेकिन इस माहौल के बीच हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सुबह के कारोबार में यह स्टॉक करीब 11 प्रतिशत तक उछल गया और बीएसई पर साढ़े ग्यारह बजे के आसपास 11.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 528.55 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा.

हिन्दुस्तान कॉपर बना टॉप गेनर

बीते पांच कारोबारी सत्रों में ही हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में करीब 32 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा चुकी है, जिससे यह दलाल स्ट्रीट पर टॉप गेनर्स में शामिल हो गया है. इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक बाजार में तांबे की कीमतों में मजबूती मानी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तांबे की मांग तेज बनी हुई है, जबकि आपूर्ति सीमित होती जा रही है, जिससे कीमतों को समर्थन मिला है.

इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली ट्रांसमिशन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तांबे की बढ़ती खपत ने इसकी मांग को और मजबूत किया है. बाजार जानकारों का कहना है कि तांबे की कीमतों में आई इस तेजी से हिंदुस्तान कॉपर जैसी माइनिंग और मेटल कंपनियों के लिए आय के नए अवसर खुल सकते हैं. इसके साथ ही सीमित आपूर्ति ने भी तांबे के भाव को ऊंचा बनाए रखा है.

क्या है उछाल की वजह?

निवेशकों का भरोसा इस बात से भी बढ़ा है कि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विस्तार योजनाओं पर जोर दे रही है. यदि उत्पादन वॉल्यूम में इजाफा होता है तो इसका सीधा सकारात्मक असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ सकता है, यही वजह है कि निवेशक हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों को लेकर आगे भी आशावादी नजर आ रहे हैं.

कारोबारियों का कहना है कि हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में हालिया तेजी के पीछे खुदरा निवेशकों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी अहम भूमिका निभा रही है. बाजार सहभागियों का मानना है कि मजबूत मांग, वैश्विक स्तर पर तांबे की कीमतों में मजबूती और कंपनी के विस्तार योजनाओं को लेकर सकारात्मक धारणा ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. अगर यही रुझान आगे भी बना रहता है और मेटल सेक्टर में सकारात्मक माहौल कायम रहता है, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है.

