जाते-जाते बेहिसाब कमाई करा गया साल 2025... अंबानी से लेकर अडानी, बिड़ला सबकी बढ़ी खूब दौलत

India's Top billionaires: साल 2025 का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ एक नए साल व नए सफर की शुरुआत होगी. हालांकि, अगर पीछे मुड़कर देखे तो इस साल न केवल सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया, बल्कि देश के अरबपतियों की भी बेहिसाब कमाई हुई. हालांकि, इस दौरान दूसरों के नेटवर्थ में गिरावट भी आई.

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, इस साल रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए. साल 2025 में उनकी नेटवर्थ में 16.50 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ. इसका कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का दमदार प्रदर्शन रहा. मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगभग 30 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जो 2020 के बाद से कंपनी के शेयरों का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा.

दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं कौन?

अंबानी के ठीक पीछे दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल हैं. 2025 में उनका नेट वर्थ लगभग 12 बिलियन डॉलर बढ़ा, जिससे उनकी कुल दौलत लगभग 31 बिलियन हो गई. मित्तल अभी दुनिया के 70वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. उनके नेटवर्थ में यह बढ़ोतरी तब हुई जब ग्लोबल स्टील मार्केट में सुधार हुआ और बड़े मेटल प्रोड्यूसर्स में निवेशकों की दिलचस्पी वापस लौटी.

इसके बाद भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर सुनील मित्तल का नाम रहा. 2025 में उनकी नेट वर्थ लगभग 6 बिलियन डॉलर बढ़कर 29 बिलियन डॉलर हो गई. साल के दौरान भारती एयरटेल के शेयरों में लगभग 31 परसेंट का उछाल आया. कारोबारी साल 2025 की दूसरी तिमाही में उनकी टेलीकॉम कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 89 परसेंट चढ़कर 6,792 करोड़ रुपये हो गया.

गौतम अडानी सहित इन कारोबारियों को भी फायदा

इस दौरान गौतम अडानी को भी फायदा पहुंचा. लगभग 5.9 बिलियन डॉलर की उछाल के साथ उनकी नेट वर्थ बढ़कर लगभग 84 बिलियन डॉलर हो गई. इसी के साथ अडानी मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं. इनके अलावा, कुमार मंगलम बिड़ला की संपत्ति में साल 2025 में लगभग 4 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. अब उनकी कुल संपत्ति लगभग 22 बिलियन डॉलर की है.

नेट वर्थ के मामले में उदय कोटक भी पीछे नहीं हैं. उन्होंने 2025 में अपनी संपत्ति में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा जोड़े, जिससे उनकी नेट वर्थ बढ़कर लगभग 16 बिलियन डॉलर हो गई. इससे वह टॉप-10 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

लिस्ट में ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी आयशर मोटर्स के फाउंडर विक्रम लाल, वाडिया ग्रुप के नुस्ली वाडिया, इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया, टॉरेंट ग्रुप के चेयरमैन समीर मेहता की भी साल 2025 में अच्छी खासी कमाई हुई.

