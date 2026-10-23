गुजरात में 8 घंटे बिजली कटौती, उद्योगों को हर हफ्ते 300 करोड़ का नुकसान

गुजरात में दीवाली की तैयारियों के बीच औद्योगिक क्षेत्र के सामने बिजली संकट बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. त्योहार के दौरान बाजारों में कपड़ों और अन्य सामान की मांग बढ़ जाती है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज करना जरूरी होता है.

बिजली आपूर्ति में कटौती के कारण उद्योगों की काम करने की रफ्तार प्रभावित हो रही है. इसका असर कारोबार, समय पर ऑर्डर की डिलीवरी और हजारों कर्मचारियों की कमाई पर पड़ने की आशंका है.

कपड़ा उद्योग को हर सप्ताह 300 करोड़ की चोट

बिजली संकट का सबसे गंभीर असर गुजरात के कपड़ा कारोबार पर पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र को हर सप्ताह लगभग 300 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. उत्पादन रुकने या धीमा होने से कंपनियों के लिए निर्धारित समय पर माल तैयार करना मुश्किल हो सकता है.

दीवाली से पहले कपड़ों की मांग बढ़ने के कारण कारोबारियों को समय पर ऑर्डर भेजना जरूरी होता है. ऐसे में बिजली की अनुपलब्धता से उत्पादन, पैकिंग और माल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. यदि सामान की डिलीवरी में देरी होती है, तो कारोबारियों को भुगतान मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

गुजरात में क्यों की जा रही है बिजली कटौती?

रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में उद्योगों को हर सप्ताह आठ घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दीवाली से पहले कंपनियों पर ऑर्डर पूरे करने का दबाव है. राज्य में बिजली की मांग बढ़ने के कारण आपूर्ति को संभालने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

16 अक्टूबर को गुजरात में बिजली की मांग बढ़कर 29,822 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. नवरात्रि के दौरान बढ़ी खपत, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी और दीवाली से पहले की तैयारियों को इसके प्रमुख कारणों में गिना गया है. गुजरात को पारंपरिक रूप से बिजली की अधिक उपलब्धता वाले राज्यों में माना जाता रहा है, इसलिए मौजूदा संकट उद्योगों के लिए विशेष चिंता का विषय बन गया है.

बिजली संकट दूर करना सरकार के लिए चुनौती

बिजली की बढ़ती मांग और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों के बीच सरकार के सामने उद्योगों के साथ घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है. अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और बंद पड़ी बिजली उत्पादन इकाइयों को दोबारा चालू करने जैसे उपायों पर भी काम किया जा रहा है.

हालांकि, उद्योगों को राहत कब तक मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है. दीवाली नजदीक होने के कारण आने वाले दिन कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं होती, तो गुजरात के औद्योगिक उत्पादन और त्योहार से जुड़े कारोबार पर इसका असर और बढ़ सकता है.

25 लाख कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर चिंता

दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 25 लाख कर्मचारियों की आजीविका को लेकर चिंता जताई गई है. उद्योग संगठनों का कहना है कि बिजली की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर रोजगार और कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ सकता है.

उद्योग जगत ने बिजली कटौती के समय में बदलाव करने और आपूर्ति की स्थिति सुधारने की मांग उठाई है. कारोबारियों की चिंता है कि त्योहार के अहम समय में उत्पादन प्रभावित होने से कंपनियों को आर्थिक नुकसान के साथ ग्राहकों के भरोसे पर भी असर झेलना पड़ सकता है.

इंजीनियरिंग और सिरेमिक उद्योग भी प्रभावित

बिजली की कमी का असर केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है. इंजीनियरिंग और सिरेमिक क्षेत्र की इकाइयां भी उत्पादन संबंधी मुश्किलों का सामना कर रही हैं. लगातार बिजली पर निर्भर रहने वाली फैक्ट्रियों के लिए काम रोकना और दोबारा शुरू करना खर्च बढ़ा सकता है.

खासतौर पर छोटी और मझोली कंपनियों के सामने चुनौती अधिक है, क्योंकि उनके लिए उत्पादन में आई रुकावट की भरपाई करना आसान नहीं होता. मशीनों के संचालन, कर्मचारियों की शिफ्ट और तैयार माल की आपूर्ति का पूरा कार्यक्रम दोबारा बनाना पड़ सकता है.

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