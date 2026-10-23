Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसगुजरात में 8 घंटे बिजली कटौती, उद्योगों को हर हफ्ते 300 करोड़ का नुकसान

गुजरात में 8 घंटे बिजली कटौती, उद्योगों को हर हफ्ते 300 करोड़ का नुकसान

दिवाली से पहले गुजरात में बिजली कटौती से उद्योगों पर संकट गहरा गया है. कपड़ा कारोबार को हर सप्ताह 300 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. इससे उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 23 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात में दीवाली की तैयारियों के बीच औद्योगिक क्षेत्र के सामने बिजली संकट बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. त्योहार के दौरान बाजारों में कपड़ों और अन्य सामान की मांग बढ़ जाती है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज करना जरूरी होता है.

बिजली आपूर्ति में कटौती के कारण उद्योगों की काम करने की रफ्तार प्रभावित हो रही है. इसका असर कारोबार, समय पर ऑर्डर की डिलीवरी और हजारों कर्मचारियों की कमाई पर पड़ने की आशंका है.

कपड़ा उद्योग को हर सप्ताह 300 करोड़ की चोट

बिजली संकट का सबसे गंभीर असर गुजरात के कपड़ा कारोबार पर पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र को हर सप्ताह लगभग 300 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. उत्पादन रुकने या धीमा होने से कंपनियों के लिए निर्धारित समय पर माल तैयार करना मुश्किल हो सकता है.

दीवाली से पहले कपड़ों की मांग बढ़ने के कारण कारोबारियों को समय पर ऑर्डर भेजना जरूरी होता है. ऐसे में बिजली की अनुपलब्धता से उत्पादन, पैकिंग और माल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. यदि सामान की डिलीवरी में देरी होती है, तो कारोबारियों को भुगतान मिलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

गुजरात में क्यों की जा रही है बिजली कटौती?

रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में उद्योगों को हर सप्ताह आठ घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दीवाली से पहले कंपनियों पर ऑर्डर पूरे करने का दबाव है. राज्य में बिजली की मांग बढ़ने के कारण आपूर्ति को संभालने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

16 अक्टूबर को गुजरात में बिजली की मांग बढ़कर 29,822 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. नवरात्रि के दौरान बढ़ी खपत, औद्योगिक गतिविधियों में तेजी और दीवाली से पहले की तैयारियों को इसके प्रमुख कारणों में गिना गया है. गुजरात को पारंपरिक रूप से बिजली की अधिक उपलब्धता वाले राज्यों में माना जाता रहा है, इसलिए मौजूदा संकट उद्योगों के लिए विशेष चिंता का विषय बन गया है.

बिजली संकट दूर करना सरकार के लिए चुनौती

बिजली की बढ़ती मांग और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों के बीच सरकार के सामने उद्योगों के साथ घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है. अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने और बंद पड़ी बिजली उत्पादन इकाइयों को दोबारा चालू करने जैसे उपायों पर भी काम किया जा रहा है.

हालांकि, उद्योगों को राहत कब तक मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है. दीवाली नजदीक होने के कारण आने वाले दिन कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यदि बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य नहीं होती, तो गुजरात के औद्योगिक उत्पादन और त्योहार से जुड़े कारोबार पर इसका असर और बढ़ सकता है.

25 लाख कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर चिंता

दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 25 लाख कर्मचारियों की आजीविका को लेकर चिंता जताई गई है. उद्योग संगठनों का कहना है कि बिजली की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर रोजगार और कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ सकता है.

उद्योग जगत ने बिजली कटौती के समय में बदलाव करने और आपूर्ति की स्थिति सुधारने की मांग उठाई है. कारोबारियों की चिंता है कि त्योहार के अहम समय में उत्पादन प्रभावित होने से कंपनियों को आर्थिक नुकसान के साथ ग्राहकों के भरोसे पर भी असर झेलना पड़ सकता है.

इंजीनियरिंग और सिरेमिक उद्योग भी प्रभावित

बिजली की कमी का असर केवल कपड़ा उद्योग तक सीमित नहीं है. इंजीनियरिंग और सिरेमिक क्षेत्र की इकाइयां भी उत्पादन संबंधी मुश्किलों का सामना कर रही हैं. लगातार बिजली पर निर्भर रहने वाली फैक्ट्रियों के लिए काम रोकना और दोबारा शुरू करना खर्च बढ़ा सकता है.

खासतौर पर छोटी और मझोली कंपनियों के सामने चुनौती अधिक है, क्योंकि उनके लिए उत्पादन में आई रुकावट की भरपाई करना आसान नहीं होता. मशीनों के संचालन, कर्मचारियों की शिफ्ट और तैयार माल की आपूर्ति का पूरा कार्यक्रम दोबारा बनाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- Real Estate: भारत में बिकने वाले 10 में से 9 घर हैं रेडू टू मूव, टॉप पर दिल्ली

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Gujarat Power Crisis Diwali Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
2 दिन में 17000 सस्ती हुई चांदी, जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से 55% टूटी
2 दिन में 17000 सस्ती हुई चांदी, जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से 55% टूटी
बिजनेस
घर से बेकरी या गिफ्ट पैकिंग का काम शुरू करने में कितना खर्च आता है?
घर से बेकरी या गिफ्ट पैकिंग का काम शुरू करने में कितना खर्च आता है?
बिजनेस
8th Pay Commission:  20 साल के करियर पर क्या होगा सैलरी बढ़ने का असर?
8th Pay Commission:  20 साल के करियर पर क्या होगा सैलरी बढ़ने का असर?
बिजनेस
भारत को समंदर में मिला खजाना, Oil India ने ढूंढा प्राकृतिक गैस का नया भंडार
भारत को समंदर में मिला खजाना, Oil India ने ढूंढा प्राकृतिक गैस का नया भंडार
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget