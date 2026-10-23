Real Estate: भारत में बिकने वाले 10 में से 9 घर हैं रेडू टू मूव, टॉप पर दिल्ली

घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक नई रिपोर्ट कई अहम बातें सामने लेकर आई है. देश में बिक्री के लिए उपलब्ध ज्यादातर घर ऐसे हैं, जिनमें निर्माण पूरा हो चुका है और खरीदार उन्हें देखने के बाद खरीदने का फैसला कर सकते हैं. इससे उन लोगों को विकल्प मिल सकता है, जो लंबे समय तक निर्माण पूरा होने का इंतजार नहीं करना चाहते.

प्रॉपर्टी लिस्टिंग के आंकड़ों के मुताबिक, तैयार घरों के मामले में दिल्ली सबसे आगे है, जबकि दूसरे शहरों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मकान उपलब्ध हैं.

दिल्ली में सबसे ज्यादा तैयार मकान

रिपोर्ट में शामिल 15 शहरों में दिल्ली पहले स्थान पर रही. यहां बिक्री के लिए दर्ज 72,768 प्रॉपर्टी में से 69,810 घर तैयार श्रेणी में थे. इस तरह दिल्ली में लगभग 95.9 प्रतिशत बिक्री वाली प्रॉपर्टी तैयार थीं.

दिल्ली के बाद कानपुर और जयपुर का स्थान रहा. कानपुर में 94.5 प्रतिशत लिस्टेड घर तैयार थे, जबकि जयपुर में यह आंकड़ा 92.9 प्रतिशत दर्ज किया गया. कोलकाता भी इस सूची में शामिल रहा, जहां 90.8 प्रतिशत घर तैयार श्रेणी में थे.

देश में कितने घर खरीदने के लिए तैयार हैं?

रियल एस्टेट कंपनी eXp इंडिया ने प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म 99 एकड़ पर उपलब्ध लिस्टिंग का विश्लेषण किया. 10 अक्टूबर 2026 को जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, देशभर में बिक्री के लिए कुल 7,52,978 रिहायशी प्रॉपर्टी दर्ज थीं. इनमें से 6,63,456 घर तैयार श्रेणी में शामिल थे. यानी कुल लिस्टिंग में लगभग 88.1 प्रतिशत घर ऐसे थे, जिनका निर्माण पूरा हो चुका था. हालांकि, ये आंकड़े ऑनलाइन दर्ज प्रॉपर्टी के हैं, वास्तविक बिक्री या देश के सभी घरों की संख्या के नहीं.

घर खरीदने वालों के लिए क्या है इसका मतलब?

तैयार घर खरीदने का एक फायदा यह है कि ग्राहक प्रॉपर्टी को देखकर उसकी स्थिति और आसपास की सुविधाओं का आकलन कर सकते हैं. इससे नौकरी के लिए शहर बदलने वाले या जल्द नए घर में रहने की योजना बनाने वाले लोगों को मदद मिल सकती है.

हालांकि, किसी घर का तैयार श्रेणी में होना यह गारंटी नहीं है कि उसका कब्जा तुरंत मिल जाएगा. खरीदने से पहले दस्तावेज, कानूनी स्थिति, कीमत और कब्जा मिलने की तारीख की जांच करना जरूरी है.

मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ की स्थिति

मुंबई में बिक्री के लिए कुल 86,793 रिहायशी प्रॉपर्टी दर्ज थीं. इनमें से 74,816 घर तैयार थे, यानी इनकी हिस्सेदारी 86.2 प्रतिशत रही. कुल लिस्टिंग की संख्या के मामले में मुंबई विश्लेषण किए गए शहरों में सबसे आगे था.

वहीं, बेंगलुरु में 84.3 प्रतिशत और हैदराबाद में 84.6 प्रतिशत घर तैयार थे. चेन्नई में यह हिस्सेदारी 82.8 प्रतिशत रही. लखनऊ में बिक्री के लिए उपलब्ध घरों में 87.9 प्रतिशत तैयार श्रेणी में शामिल थे.

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