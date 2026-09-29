सरकारी विज्ञापनों पर सरकार ने दिल खोलकर बहाया पैसा, RTI से हुआ खर्च का खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विज्ञापन के लिए प्रिंट मीडिया पर सर्वाधिक 58.8% खर्च किया।

सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए कई योजनाएं चलती हैं. सरकार चहती है कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जिसके लिए सरकार विज्ञापन का सहारा लेती है ताकि बड़ी संख्या में लोगों तक योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंच सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञापनों पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है? अगर नहीं तो RTI के जरिए सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों के खर्च का आंकड़ा सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 2025-26 के बीच 10 बड़ी योजनाओं और पहलों के विज्ञापन पर कुल 54.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. ऐसे में जानने वाली बात ये है कि कौन-कौन सी योजनाओं पर सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं और सबसे ज्यादा किसके प्रचार पर खर्च किया गया है?

इन योजनाओं पर खर्च किए पैसे

बता दें कि सरकार ने दो बड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. इनमें PM Vishwakarma Scheme और PM Internship Scheme शामिल है. अब अगर इनके प्रचार पर खर्च किए गए पैसों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है.

PM Vishwakarma Scheme पर 7.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

वहीं PM Internship Scheme पर 12.6 करोड़ रुपये खर्च किए.

सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ?

प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पैसा GST Bachat Utsav पर खर्च किए गए हैं. अगर खर्च कि बात करें तो इसमें लगभग 27.1 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

राज्यसभा में दी गई जानकारी

दरअसल, सरकार ने सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है इसकी जानकारी RTI के जवाब और राज्यसभा में दी गई जानकारी से सामने आई है.

कई जगहों पर विज्ञापन दिए गए

सरकार योजनाओं के विज्ञापन के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल करती है, जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, होर्डिंग्स और पोस्टर्स के अलावा भी कई माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है. सरकार ने कई अलग-अलग जगहों पर योजनाओं के विज्ञापन दिए, लेकिन एक ऐसे माध्यम पर पैसा सबसे ज्यादा खर्च हुआ.

इस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया

सबसे ज्यादा पैसा प्रिंट मीडिया पर खर्च किया गया. कुल खर्च में 58.8 प्रतिशत हिस्सा प्रिंट मीडिया का था.

इसके बाज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 19.5 प्रतिशत था.

फिर डिजिटल मीडिया पर 14.6 प्रतिशत खर्च किया

और आउटडोर विज्ञापनों पर 7.2 प्रतिशत खर्च किए गए.

डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदी, पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की नौबत