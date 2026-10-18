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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल LPG के दाम

आज कितने रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर? जानें घरेलू और कमर्शियल LPG के दाम

आज 18 अक्टूबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर किस रेट पर बिक रहे हैं, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 18 Oct 2026 07:35 AM (IST)
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हर महीने की तरह आज भी लोगों की नजर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों पर है. घर में खाना बनाने से लेकर होटल और रेस्टोरेंट चलाने तक, गैस सिलेंडर हर किसी के बजट से जुड़ा है. ऐसे में अगर आप भी आज यानी 18 अक्टूबर 2026 को गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ताजा रेट जान लीजिए.

फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, अक्टूबर की शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे. इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारों पर पड़ रहा है. 

आज दिल्ली में LPG सिलेंडर का भाव कितना है?

दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2,810 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अक्टूबर में बढ़ाई गई थी.

शहर अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम

दिल्ली- 942 रुपए
मुंबई- 941.50 रुपए
कोलकाता- 968 रुपए
चेन्नई- 957.50 रुपए
नोएडा- 939.50 रुपए
गुरुग्राम- 950.50 रुपए
लखनऊ- 979.50 रुपए
जयपुर- 945.50 रुपए
पटना- 1,031.50 रुपए
हैदराबाद- 994 रुपए

गैस सिलेंडर के दाम कैसे तय होते हैं?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का असर पड़ता है. तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव आम तौर पर महीने की शुरुआत में देखने को मिलता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं.

इसलिए गैस सिलेंडर बुक करने से पहले ताजा रेट देखना जरूरी है. खासकर कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को कीमतों में बदलाव पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके मासिक खर्च का हिसाब बदल सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 18 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG 
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