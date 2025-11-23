OpenAI-माइक्रोसॉफ्ट से कड़े कंपीटिशन के बीच स्टाफ को Google सीईओ सुंदर पिचाई ये कड़ी वॉर्निंग

Sundar Pichai on OpenAI Competitions: दुनियाभर में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. बड़ी टेक कंपनियां न केवल एआई पर भारी निवेश कर रही हैं, बल्कि इसकी वजह से इस साल हजारों कर्मचारियों की छंटनी भी हुई है. ऐसे में अगले साल यानी 2026 में एआई की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और क्लाउड की बढ़ती मांग को देखते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है.

स्टाफ को पिचाई की चेतावनी

हाल में हुई एक ऑल-हैंड्स मीटिंग में पिचाई ने सभी कर्मचारियों से कहा कि वे सिर्फ कंपनी की ख्याति पर निर्भर नहीं रह सकते. इस प्रतिस्पर्धी दौर में आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत और नवाचार की जरूरत है. उन्होंने एआई पर किए जा रहे भारी निवेश को भी महत्वपूर्ण बताया.

सुंदर पिचाई ने कहा कि एआई प्रतिस्पर्धा के चलते वर्ष 2026 काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान दुनियाभर की कंपनियों द्वारा एआई में किए जा रहे बड़े निवेश और बाजार की प्रतिक्रियाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. यह मुद्दा इस समय वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली दोनों में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.

एआई बबल पर सस्पेंस

पिचाई ने कहा कि एआई में लगातार बढ़ते निवेश और एआई बबल के फटने की संभावनाओं को लेकर बाजार में कई तरह की आशंकाएँ हैं. ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि यदि एआई बाजार अपेक्षा के अनुसार परिपक्व नहीं होता, तो लंबी अवधि में स्थिरता और लाभप्रदता कैसे सुनिश्चित की जाएगी.

एक आंतरिक बैठक के दौरान कर्मचारियों की ओर से पूछे गए प्रश्न को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, “एआई में बड़े निवेश और एआई बबल फटने की चर्चाओं के बीच हम दीर्घकालिक स्थिरता और मुनाफ़े को कैसे बनाए रखेंगे?” पिचाई ने स्वीकार किया कि ऐसी चिंताएँ स्वाभाविक और व्यापक हैं, और कहा, “यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है. हाल ही में लोग इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं.”

