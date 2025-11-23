'एक या दो नहीं बल्कि 8 वॉर रोका', टैरिफ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सनसनीखेज दावा

Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस वर्ष दुनिया भर में हलचल मचाने वाले टैरिफ लगाए हैं, लगातार अपने कदमों का बचाव कर रहे हैं. कड़ी आलोचनाओं के बीच वे बार-बार यह दावा करते आए हैं कि उनकी टैरिफ नीति न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष रोकने में भी सहायक साबित हुई है. अब ट्रंप ने एक और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने अभी तक आठ युद्धों को रोका है, जिनमें से पांच युद्ध टैरिफ के डर से रुके.

ट्रंप का नया दावा

ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की वजह से न सिर्फ अरबों डॉलर अमेरिका के खजाने में आए हैं, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक प्रभावी हथियार भी बन चुका है. रविवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि टैरिफ की धमकियों से विदेशों से बड़ी मात्रा में पैसा और निवेश अमेरिका लौटा है. उनके अनुसार, इन्हीं चेतावनियों से दुनिया के आठ संभावित युद्धों में से पांच को रोका जा सका है.

ट्रंप अक्सर यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर कई संघर्षों को शांत कराया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ सीजफायर भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर तनाव को कम करने में भूमिका निभाई थी.

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में टैरिफ का योगदान

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. उनके अनुसार, केवल पिछले नौ महीनों में अमेरिकी शेयर बाजार नौ बार ऑल-टाइम हाई तक पहुंच चुका है.

हालांकि, टैरिफ नीति को लेकर दुनियाभर में उनकी आलोचना होती रही है. आलोचकों का कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ी है. भारत पर भी अमेरिका की ओर से 50% तक के उच्च टैरिफ लगाए गए हैं, जिनमें से 25% टैरिफ रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद को कारण बताते हुए लगाए गए हैं.

भारत पर असर और सरकार की प्रतिक्रिया

अमेरिकी हाई टैरिफ का सीधा असर भारत के आभूषण, झींगा निर्यात, और कई अन्य वस्तुओं पर पड़ा है. हालांकि, भारतीय सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए अलग-अलग सहायता पैकेज की घोषणा की है. इसके साथ ही, भारत ने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर करते हुए आयात-निर्यात के लिए अमेरिका के विकल्प तलाशने की दिशा में भी काम तेज कर दिया है.

