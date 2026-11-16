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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी

Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी

सोना-चांदी की कीमतों में हर रोज बदलाव होते रहते हैं. आज भी सोना-चांदी सस्ता हुआ है. 16 नवंबर को MCX पर चांदी 3% से ज्यादा सस्ता हुआ है. तो आइये जानते हैं मुंबई से कोलकाता तक कहां कितनी कीमत है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Nov 2026 06:00 PM (IST)
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सोना और चांदी की कीमतों में आए दिन बदलाव होते रहते हैं. फिलहाल वेडिंग सीजन आने वाला है ऐसे में लोगों की नजर सोना-चांदी के दामों पर है. इसी बीच आज यानी 16 नवंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. घरेलू वायदा बाजार में चांदी की कीमत में 3% से ज्यादा की गिरावटदर्ज की गई है, वहीं सोना भी सस्ता हुआ.

हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारोबार की शुरुआत में सोने की कीमत में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर सुबह करीब 9:13 बजे सोने का वायदा भाव 0.81% गिरकर 1,36,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. वहीं चांदी का वायदा भाव करीब 3.16% गिरकर 1,71,680 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है.

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अलग- अलग शहरों में क्या है भाव?
सोना और चांदी के दाम हर शहर के हिसाब से तय किए जाते हैं. MCX पर जो दाम होते हैं, उस पर राज्यके हिसाब से वैट टैक्स लगता है, जिसके बाद दाम बदल जाते हैं. ऐसे में 16 नवंबर को दामों में गिरावट के बाद प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतें कितनी हो गईं, आइये बताते हैं:

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) चांदी (1 किलो)
दिल्ली 1,35,910 रुपये 1,24,584 रुपये 1,71,070 रुपये
मुंबई 1,36,140 रुपये 1,24,795 रुपये 1,71,370 रुपये
कोलकाता 1,36,020 रुपये 1,24,685 रुपये 1,71,130 रुपये
बेंगलुरु 1,36,300 रुपये 1,24,942 रुपये 1,71,490 रुपये
चेन्नई 1,36,590 रुपये 1,25,208 रुपये 1,71,860 रुपये
हैदराबाद 1,36,410 रुपये 1,25,043 रुपये 1,71,630 रुपये

क्यों सस्ता हुआ सोना-चांदी?
सोने और चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय हालात का असर पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में शांति समझौते की उम्मीद कमजोर होने से महंगाई बढ़ने की आशंका है. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी बाजार पर दबाव बना हुआ है. निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख के बयान का इंतजार कर रहे हैं. इससे उन्हें अमेरिका में ब्याज दरों की आगे की दिशा का संकेत मिल सकता है. पिछले हफ्ते भी सोने की कीमत में करीब 4.5% की गिरावट आई थी.

ये भी पढ़ें: अब फ्रॉड छिपा नहीं पाएगी पेमेंट कंपनी, 6 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट- RBI

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 16 Nov 2026 06:00 PM (IST)
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