Gold-Silver Price Today: फिर बदले सोना-चांदी के दाम, खरीदने से पहले देखें आपके शहर में क्या है कीमत
Gold Silver Price Today: सोना और चांदी की कीमतों में वीकली बेसिस पर लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. खरीदारों के लिए इनके दाम में हो रहे बदलाव पर नजर रखना जरूरी हो गया है. जानिए आज के दाम.
- प्रमुख शहरों में सोने-चांदी की कीमतों में देखी गई बढ़ोत्तरी।
Gold-Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके दाम के बारे में जान लें. देश में सोने की कीमतें वीकली बेसिस पर लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं. पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में लगभग 1640 रुपये तक का इजाफा हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोना भी लगभग 1500 रुपये तक महंगा हुआ है.
जानिए आज का सोने का भाव ( 10 मई)
राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार यानी 8 मई को सोने की कीमत 100 रुपये गिरकर 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी. वहीं अतंरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,721 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रहा है.
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बड़े शहरों में सोने के रेट जानें
22 कैरेट 24 कैरेट
- Mumbai- 1,39,650 रुपये 1,52,350 रुपये
- Ahmedabad- 1,39,700 रुपये 1,52,400 रुपये
- Chennai- 1,41,500 रुपये 1,54,370 रुपये
- Kolkata- 1,39,650 रुपये 1,52,350 रुपये
- Hyderabad- 1,39,650 रुपये 1,52,350 रुपये
- Jaipur- 1,39,800 रुपये 1,52,500 रुपये
- Bhopal- 1,39,700 रुपये 1,52,400 रुपये
- Lucknow- 1,39,800 रुपये 1,52,500 रुपये
- Chandigarh- 1,39,800 रुपये 1,52,500 रुपये
चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी
अगर बात करें चांदी में भी वीकली बेसिस पर तेज बढ़त देखने को मिली है. चांदी लगभग 10 हजार रुपये तक महंगी हुई है. 10 मई यानी रविवार की सुबह चांदी का भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. वहीं 8 मई को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत लगभग 200 रुपये गिरक 2,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी 81.14 डॉलर प्रति औंस पर बिजनेस कर रही है.
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Source: IOCL