सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या राहत? MCX पर आज दोनों के दाम गिरे, जानें ताजा भाव

दिवाली और धनतेरस से पहले सोने-चांदी की खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ताजा भाव जरूर जान लीजिए. आज का दिन खरीदारी करने वालों के लिए अच्छा है. क्योंकि आज, बुधवार, 28 अक्टूबर को बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर सोना 38 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया तो वहीं, चांदी की कीमत में 206 रुपए की कमी आ गई है.

त्योहारों के मौसम में सोने-चांदी की कीमतों पर खरीदारों की खूब नजर बनी हुई है. ऐसे में सवाल है कि क्या आज की गिरावट से खरीदारी का मौका मिला है? आइए जानते हैं आज सोने-चांदी का ताजा भाव कितना है और गहने खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

आज सोने का भाव कितना है?

MCX पर सोने और चांदी के वायदा भाव में आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,44,138 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. लेकिन आज इसमें 38 रुपए की कमी आई है और इसी से साथ इसका भाव 1,44,100 रुपए हो गया है.

नाम पुराना रेट नया रेट कितना सस्ता हुआ? सोना (10 ग्राम) 1,44,138 रुपए 1,44,100 रुपए 38 रुपए चांदी (1 किलो) 1,96,717 रुपए 1,96,511 रुपए 206 रुपए

चांदी की कीमत में भी आई कमी

सोने के साथ चांदी का भाव भी आज नीचे आया है. MCX पर चांदी आज 206 रुपए सस्ती होकर 1,96,511 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. दिवाली पर चांदी के सिक्के, बर्तन और दूसरी चीजें खरीदने वाले लोगों के लिए कीमतों में ये बदलाव देखने लायक है.

खरीदारी के समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप दिवाली या धनतेरस पर गहने खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हॉलमार्क जरूर देखें. सोने की शुद्धता की पुष्टि के लिए BIS हॉलमार्क और HUID की जांच करें और दुकानदार से हमेशा मेकिंग चार्ज पूछें. असल में एक ही वजन के गहनों पर अलग-अलग दुकानों में मेकिंग चार्ज अलग हो सकता है. हमेशा पक्का बिल लें और MCX और ज्वेलर के रेट में अंतर समझें.