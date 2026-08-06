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हिंदी न्यूज़बिजनेसOFS से सरकार का बड़ा धमाका, 31,552 करोड़ जुटाकर बनाया नया रिकॉर्ड

OFS से सरकार का बड़ा धमाका, 31,552 करोड़ जुटाकर बनाया नया रिकॉर्ड

LIC OFS से सरकार ने 31,552 करोड़ जुटाकर नया रिकॉर्ड बनाया. जानें कैसे हुई देश की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग, कितनी हिस्सेदारी बेची और निवेशकों को क्यों आया इतना भरोसा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Aug 2026 12:28 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) के शेयर बेचकर 31,552 करोड़ जुटाए हैं. यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर फॉर सेल माना जा रहा है. इस शेयर बिक्री को लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. आम निवेशकों के साथ-साथ बड़ी निवेशक कंपनियों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है और सरकार ने इस OFS के जरिए LIC में अपनी 6.5% हिस्सेदारी बेची है. इसके तहत 82.23 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे गए. निवेशकों की अच्छी मांग को देखते हुए सरकार ने बाकी के शेयर बेचने का ऑप्शन यानी ग्रीन शू ऑप्शन भी इस्तेमाल किया है.

OFS क्या होता है?
OFS की बात करें तो इसका मतलब है ऑफर फॉर सेल. इसमें सरकार या कोई कंपनी अपने कुछ शेयर शेयर बाजार के जरिए बेचती है. इन शेयरों को आम लोग भी खरीद सकते हैं और बड़ी निवेशक कंपनियां भी खरीद सकती हैं..

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सरकार को इससे क्या फायदा हुआ?
इस शेयर बिक्री से सरकार को 31,552 करोड़ मिले हैं. साथ ही LIC में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो गई. इससे कंपनी ने बाजार नियामक SEBI का जरूरी नियम भी पूरा कर लिया है.

लोगों ने इतना निवेश क्यों किया?
इस OFS में शेयर की शुरुआती कीमत निवेशकों को पसंद आई. इसी वजह से आम लोगों और बड़ी निवेशक कंपनियों ने बड़ी संख्या में शेयर खरीदने के लिए आवेदन किए. मांग इतनी ज्यादा रही कि शेयरों से ज्यादा आवेदन आ गए.

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इसका क्या मतलब है?

सरकार के लिए ये शेयर बिक्री बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. इससे सरकार के पास अच्छी-खासी रकम आई है. वहीं, LIC ने भी शेयर बाजार से जुड़े जरूरी नियम समय से पहले पूरे कर लिए हैं. यह दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी LIC पर बना हुआ है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Aug 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Business News OFS LIC
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