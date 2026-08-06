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हिंदी न्यूज़बिजनेसजारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव

जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today: आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है, ये आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही यहां बताया गया है कि आज दाम में कुछ राहत मिली है या नहीं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 6 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जारी कर दिए हैं. आज देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आज भी आपको कल यानी 5 अगस्त वाले रेट पर ही पेट्रोल और डीजल मिलने वाले हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में वैट और स्थानीय टैक्स के कारण पेट्रोल और डीजल के रेट अलग-अलग बने हुए हैं. यहां से आप कुछ प्रमुख शहरों के दाम देख सकते हैं.

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम-

1.दिल्ली- पेट्रोल लगभग 102.12 रुपए प्रति लीटर, डीजल लगभग 95.20 रुपए प्रति लीटर

2.मुंबई- पेट्रोल लगभग 111.21 रुपए प्रति लीटर, डीजल लगभग 97.83 रुपए प्रति लीटर

3.कोलकाता- पेट्रोल लगभग 113.51 रुपए प्रति लीटर, डीजल लगभग 99.82 रुपए प्रति लीटर

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क्यों अलग-अलग होते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपये की डॉलर के मुकाबले स्थिति, फ्रेट चार्ज, एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट पर निर्भर करती हैं. इसी वजह से हर राज्य और शहर में ईंधन की कीमत अलग हो सकती है. 

क्या बदल सकते हैं दाम?

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. इसके बावजूद फिलहाल घरेलू खुदरा पेट्रोल और डीजल कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. अगर वैश्विक बाजार में बड़ी हलचल होती है या सरकार करों में बदलाव करती है तो शायद आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव संभव है.

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अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट कैसे देखें?

गाड़ियों के मालिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट से या मैसेज के जरिए अपने शहर के ताजा पेट्रोल-डीजल रेट आसानी से चेक कर सकते हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Aug 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price PETROL
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