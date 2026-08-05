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हिंदी न्यूज़बिजनेसयूं ही नहीं देश में स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, ताजा रेट के साथ जानें मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

यूं ही नहीं देश में स्थिर हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, ताजा रेट के साथ जानें मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

Petrol-Diesel Rate: आज 27 देशों के मुकाबले भारत 41 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, जिससे ईंधन की लगातार सप्लाई बनी रहती है और उपभोक्ताओं को कीमतों में उछाल से बचाने में मदद मिलती है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 05 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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Petrol-Diesel Rate Today on August 5: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ग्लोबल एनर्जी संकट का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि कई देशों को ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा.

मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में उन्होंने सलाहकार समिति के सदस्यों को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी.

भारत ने बढ़ाया अपना क्रूड नेटवर्क

उन्होंने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जहां ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहां सरकार ने ईंधन की सप्लाई बनाए रखने पर ध्यान दिया और स्थिति का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया. उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने कच्चे तेल के अपने नेटवर्क को बढ़ाया, जिसके चलते आज 27 देशों के बजाय 41 देशों से कच्चे तेल का आयात होता है.

देश में ईंधन की नहीं कोई कमी

सरकार ने घरों और ज़रूरी सेक्टरों में LPG और LNG की सप्लाई को प्राथमिकता दी, घरेलू LPG प्रोडक्शन बढ़ाया और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ मिलकर काम किया ताकि ईंधन की सप्लाई बनी रहे. उन्होंने बताया कि संकट के समय कई देशों को ईंधन की कमी, राशनिंग और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा. वहीं, भारत इस पूरे समय में पर्याप्त ईंधन का स्टॉक बनाए रखने में कामयाब रहा और देश भर में LPG और PNG की बिना किसी रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित की, जिससे देश के नागरिकों को वैश्विक ऊर्जा संकट के सबसे बुरे प्रभावों से बचाया जा सके. 

आज कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

आज 5 जुलाई, 2026 को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. इसके चलते आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह से नोएडा में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.56 रुपये प्रति लीटर है. गुरुग्राम में भी पेट्रोल और डीजल की क्रमश: 102.97 रुपये प्रति लीटर और 95.44 रुपये प्रति लीटर है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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