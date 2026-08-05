Petrol-Diesel Rate Today on August 5: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ग्लोबल एनर्जी संकट का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि कई देशों को ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा.

मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने X पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में उन्होंने सलाहकार समिति के सदस्यों को भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने और ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी दी.

भारत ने बढ़ाया अपना क्रूड नेटवर्क

उन्होंने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जहां ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहां सरकार ने ईंधन की सप्लाई बनाए रखने पर ध्यान दिया और स्थिति का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया. उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने कच्चे तेल के अपने नेटवर्क को बढ़ाया, जिसके चलते आज 27 देशों के बजाय 41 देशों से कच्चे तेल का आयात होता है.

In a meeting of the Consultative Committee for @PetroleumMin, I briefed the members on how India, under the dynamic and decisive leadership of PM Sh @narendramodi Ji, has strengthened its journey towards energy security and self-sufficiency. This kept our citizens insulated from… pic.twitter.com/oj0jh39L1w — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 4, 2026

देश में ईंधन की नहीं कोई कमी

सरकार ने घरों और ज़रूरी सेक्टरों में LPG और LNG की सप्लाई को प्राथमिकता दी, घरेलू LPG प्रोडक्शन बढ़ाया और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ मिलकर काम किया ताकि ईंधन की सप्लाई बनी रहे. उन्होंने बताया कि संकट के समय कई देशों को ईंधन की कमी, राशनिंग और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ा. वहीं, भारत इस पूरे समय में पर्याप्त ईंधन का स्टॉक बनाए रखने में कामयाब रहा और देश भर में LPG और PNG की बिना किसी रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित की, जिससे देश के नागरिकों को वैश्विक ऊर्जा संकट के सबसे बुरे प्रभावों से बचाया जा सके.

आज कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

आज 5 जुलाई, 2026 को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. इसके चलते आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह से नोएडा में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.56 रुपये प्रति लीटर है. गुरुग्राम में भी पेट्रोल और डीजल की क्रमश: 102.97 रुपये प्रति लीटर और 95.44 रुपये प्रति लीटर है.

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