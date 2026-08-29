सोना 3300, चांदी 5000 रुपए सस्ती, लगातार तीसरे दिन टूटा भाव, जानें आज का रेट

सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है. घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली. राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 3,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक टूट गया है, जबकि चांदी की कीमत में 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 3,300 रुपए गिरकर 1,62,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,65,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

सोने में ये गिरावट लगातार तीसरे कारोबारी दिन दर्ज की गई है. 25 अगस्त को सोना 1,67,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. इसके बाद तीन कारोबारी सत्रों में इसकी कीमत कुल 4,700 रुपए यानी करीब 3 फीसदी घट चुकी है.

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चांदी में आई कितनी गिरावट?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आई है. शुक्रवार को चांदी 5,000 रुपए टूटकर 2,45,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई. पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2,50,500 रुपए प्रति किलो था. यानी एक ही दिन में चांदी खरीदने वालों को प्रति किलो 5,000 रुपए की राहत मिली है. हालांकि, मौजूदा स्तर अभी भी काफी ऊंचा है और वैश्विक बाजार की चाल के साथ इसमें आगे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

कीमती धातुओं में इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर में मजबूती को माना जा रहा है. डॉलर मजबूत होने से डॉलर में कारोबार करने वाली सोने की कीमत पर दबाव बढ़ता है. इसके अलावा हाल की तेजी के बाद निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली ने भी कीमतों को नीचे खींचा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी शुक्रवार को सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श की महंगाई को लेकर टिप्पणी के बाद सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना को लेकर बाजार की उम्मीदें बढ़ीं. इससे सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट की मांग प्रभावित हुई.

तीन दिन में कितना सस्ता हुआ सोना?

25 अगस्त- 1,67,100 रुपए प्रति 10 ग्राम

28 अगस्त- 1,62,400 रुपए प्रति 10 ग्राम

तीन दिन की गिरावट- 4700 रुपए प्रति 10 ग्राम

गिरावट फीसदी- करीब 3 फीसदी

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क्या सोना खरीदने का सही समय है?

सोने की कीमत में हालिया गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन केवल एक-दो दिन की गिरावट के आधार पर खरीदारी का फैसला करना सही नहीं होगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, महंगाई और भू-राजनीतिक परिस्थितियां आगे सोने की कीमत पर असर डाल सकती हैं. अगर आप जूलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ज्वेलर से 22 कैरेट और 24 कैरेट का ताजा रेट, मेकिंग चार्ज और GST समेत अंतिम कीमत जरूर पता कर लें.