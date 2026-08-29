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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज LPG सिलेंडर कितने का मिल रहा? घरेलू और कमर्शियल गैस के ताजा रेट यहां देखें

आज LPG सिलेंडर कितने का मिल रहा? घरेलू और कमर्शियल गैस के ताजा रेट यहां देखें

आज आपके शहर में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर किस रेट पर मिल रहा है, इसके बारे में यहां से डिटेल में जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Aug 2026 09:06 AM (IST)
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महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के बाद अब 29 अगस्त को घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कोई नई बढ़ोतरी नहीं हुई है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिलहाल शांत हैं. वहीं, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को अगस्त की शुरुआत में राहत मिली थी. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा की कटौती की थी.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बड़ा बदलाव जून 2026 में हुआ था. इसके बाद अगस्त में घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं तो आपको अपने शहर के हिसाब से रेट देना होगा.

शहर अनुसार एलपीजी के दाम-

शहर  घरेलू एलपीजी की कीमत कमर्शियल एलपीजी की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपए 2,738.00 रुपए
मुंबई 941.50 रुपए 2,691.50 रुपए
कोलकाता 968.00 रुपए 2,872.50 रुपए
चेन्नई 957.50 रुपए 2,906.00 रुपए
बेंगलुरु 944.50 रुपए 2,821.00 रुपए
पटना 1,031.50 रुपए 3,018.00 रुपए
देहरादून 961.00 रुपए 2,791.00 रुपए
भोपाल 947.50 रुपए 2,743.00 रुपए
चंडीगढ़ 951.50 रुपए 2,760.00 रुपए

अगस्त में कमर्शियल गैस हुई सस्ती
तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त 2026 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की थी. दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 2,930 रुपए से घटकर 2,738 रुपए हो गया है. मतलब ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 192 रुपए की राहत मिली है. कोलकाता में भी 209 रुपए की कटौती के बाद नया रेट 2,872.50 रुपए हो गया है.

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घरेलू सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बदले?
घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव अलग-अलग तरीके से किया जाता है. घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई नया संशोधन नहीं हुआ है. दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपए, मुंबई में 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए बनी हुई है. 

एलपीजी के दाम कब बदलते हैं?
तेल मार्केटिंग कंपनियां आम तौर पर हर महीने की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के रेट में बदलाव हो सकता है. हालांकि, किसी महीने कीमत में बदलाव हो, ये जरूरी नहीं है. इसलिए महीने के अंत में भी अगर आप एलपीजी सिलेंडर बुक कर रहे हैं, तो अपने शहर का मौजूदा रेट जरूर चेक कर लें. अलग-अलग शहरों में एलपीजी की कीमत अलग हो सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Aug 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
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