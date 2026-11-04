Dhanteras 2026: क्या धनतेरस के दिन पुराने गहने देकर नया सोना लेना शुभ है, या इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं? इस बार सोने की ऊंची कीमतों के कारण यह सवाल ज्यादा लोगों के सामने है. पुराने गहने exchange कर नई jewellery लेने का चलन भी तेजी से बढ़ा है.

World Gold Council से जुड़े एक सर्वे के अनुसार 76% लोगों ने नए गहने खरीदने के लिए अपने पुराने गहनों को exchange करने में रुचि दिखाई. यानी सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, बजट का भी है.

क्या पुराना सोना देना अशुभ है?

प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आज के retail-style Gold Exchange की प्रक्रिया पर कोई सीधा नियम नहीं बताते. इसलिए यह कहना कि धनतेरस पर पुराना सोना देने से 'लक्ष्मी घर से चली जाती हैं', शास्त्रीय रूप से साबित नियम नहीं है.

धनतेरस की परंपरा का जोर समृद्धि बढ़ाने और शुभ वस्तु घर लाने पर है. इस दृष्टि से यदि अनुपयोगी या पुराने गहने देकर उसके बदले नया सोना लिया जा रहा है तो धन खत्म नहीं हो रहा, उसका रूप बदल रहा है.

हां, धार्मिक भाव रखने वाले परिवार इसे ऐसे कर सकते हैं कि पुराने गहने की जांच और exchange की प्रक्रिया पहले पूरी कर लें और नई jewellery या सिक्का शुभ समय में घर लेकर आएं. इससे परंपरा और सुविधा दोनों बनी रहती हैं.

2026 में कौन-सा समय शुभ है?

धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है. दिल्ली में त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. लक्ष्मी-कुबेर पूजा और स्थिर वृषभ काल शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा.

सोना खरीदने के लिए त्रयोदशी शुरू होने के बाद कई शुभ चौघड़िया उपलब्ध हैं.

इस बार एक ज्योतिषीय बात भी ध्यान देने वाली है. वक्री शुक्र 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का संबंध धन, आभूषण और विलासिता से माना जाता है.

इसका व्यावहारिक संदेश ज्यादा अहम है, दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें. जो गहना उपयोगी हो, जिसका मूल्य स्पष्ट हो और जो बजट में आए, वही लेना बेहतर है.

Exchange करते समय क्या जरूर देखें?

पुराने सोने की purity, melting deduction, वजन, exchange rate, नई jewellery की making charge और final bill अलग-अलग जांचें. ऊंचे भाव के कारण इस festive season में lightweight jewellery और old-gold exchange दोनों बढ़े हैं. कई बड़े jewellers के यहां exchange अब बिक्री का बड़ा हिस्सा बन चुका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.