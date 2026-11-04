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हिंदी न्यूज़बिजनेसDhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम

Dhanteras 2026: नया सोना महंगा, क्या पुराने गहने बदलकर नया लेना शुभ है? जानें Gold Exchange का नियम

Dhanteras 2026 पर पुराने गहने देकर नया सोना लेना शुभ है या अशुभ? जानें धार्मिक मान्यता, ज्योतिषीय संकेत और Gold Exchange करते समय किन बातों का रखें ध्यान.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Nov 2026 02:41 PM (IST)
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Dhanteras 2026: क्या धनतेरस के दिन पुराने गहने देकर नया सोना लेना शुभ है, या इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं? इस बार सोने की ऊंची कीमतों के कारण यह सवाल ज्यादा लोगों के सामने है. पुराने गहने exchange कर नई jewellery लेने का चलन भी तेजी से बढ़ा है.

World Gold Council से जुड़े एक सर्वे के अनुसार 76% लोगों ने नए गहने खरीदने के लिए अपने पुराने गहनों को exchange करने में रुचि दिखाई. यानी सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं, बजट का भी है.

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क्या पुराना सोना देना अशुभ है?

प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आज के retail-style Gold Exchange की प्रक्रिया पर कोई सीधा नियम नहीं बताते. इसलिए यह कहना कि धनतेरस पर पुराना सोना देने से 'लक्ष्मी घर से चली जाती हैं', शास्त्रीय रूप से साबित नियम नहीं है.

धनतेरस की परंपरा का जोर समृद्धि बढ़ाने और शुभ वस्तु घर लाने पर है. इस दृष्टि से यदि अनुपयोगी या पुराने गहने देकर उसके बदले नया सोना लिया जा रहा है तो धन खत्म नहीं हो रहा, उसका रूप बदल रहा है.

हां, धार्मिक भाव रखने वाले परिवार इसे ऐसे कर सकते हैं कि पुराने गहने की जांच और exchange की प्रक्रिया पहले पूरी कर लें और नई jewellery या सिक्का शुभ समय में घर लेकर आएं. इससे परंपरा और सुविधा दोनों बनी रहती हैं.

2026 में कौन-सा समय शुभ है?

धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है. दिल्ली में त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. लक्ष्मी-कुबेर पूजा और स्थिर वृषभ काल शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा.

सोना खरीदने के लिए त्रयोदशी शुरू होने के बाद कई शुभ चौघड़िया उपलब्ध हैं.

इस बार एक ज्योतिषीय बात भी ध्यान देने वाली है. वक्री शुक्र 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र का संबंध धन, आभूषण और विलासिता से माना जाता है.

इसका व्यावहारिक संदेश ज्यादा अहम है, दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें. जो गहना उपयोगी हो, जिसका मूल्य स्पष्ट हो और जो बजट में आए, वही लेना बेहतर है.

Exchange करते समय क्या जरूर देखें?

पुराने सोने की purity, melting deduction, वजन, exchange rate, नई jewellery की making charge और final bill अलग-अलग जांचें. ऊंचे भाव के कारण इस festive season में lightweight jewellery और old-gold exchange दोनों बढ़े हैं. कई बड़े jewellers के यहां exchange अब बिक्री का बड़ा हिस्सा बन चुका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 02:41 PM (IST)
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Gold Exchange Dhanteras 2026
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