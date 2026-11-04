घी 50 और मक्खन 30 रुपए महंगा, दिवाली से पहले अमूल ने बढ़ाए दाम

आम आदमी की जेब पर आने वाले कुछ समय में और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है. क्योंकि अमूल ने घी की कीमतों में 50 रुपये और मक्खन की कीमतों में 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. त्यौहारी सीजन में ये बढ़ोतरी लोगों की जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाली है.

अब अमूल के 1 किलो घी की कीमत बढ़कर 680 रुपये हो गई है. तो वहीं 500 ग्राम मक्खन के पैकेट की नई कीमत 325 रुपये हो गई है. त्यौहारी सीजन में कंपनी की तरफ से उछाल लोगों के लिए काफी परेशानी भरा है.

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