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हिंदी न्यूज़बिजनेसघी 50 और मक्खन 30 रुपए महंगा, दिवाली से पहले अमूल ने बढ़ाए दाम

घी 50 और मक्खन 30 रुपए महंगा, दिवाली से पहले अमूल ने बढ़ाए दाम

देश में त्यौहारों का मौसम चल रहा है, इसी बीच महंगाई की दरें भी लगातार बढ़ती जा रही है. अब अमूल कंपनी ने अपने घी और मक्खन की कीमतों में क्रमशः 50 रुपये और 15 रुपये का इजाफा कर दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 04 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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आम आदमी की जेब पर आने वाले कुछ समय में और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है. क्योंकि अमूल ने घी की कीमतों में 50 रुपये और मक्खन की कीमतों में 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. त्यौहारी सीजन में ये बढ़ोतरी लोगों की जेब पर ज्यादा भारी पड़ने वाली है.

अब अमूल के 1 किलो घी की कीमत बढ़कर 680 रुपये हो गई है. तो वहीं 500 ग्राम मक्खन के पैकेट की नई कीमत 325 रुपये हो गई है. त्यौहारी सीजन में कंपनी की तरफ से उछाल लोगों के लिए काफी परेशानी भरा है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 04 Nov 2026 05:15 PM (IST)
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