Gold Price Today: त्योहारी सीजन के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने की चमक और बढ़ गई. घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें आज यानी मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को तेजी के साथ खुली. लगभग 10:40 बजे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 126731 रुपया प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. एमसीएक्स गोल्ड आज 1412 रुपए तेजी के साथ 126041 रुपए पर ओपन हुआ था और शुरुआती कारोबारी में यह 126900 तक पहुंच गया था.

सोमवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमते 124629 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. सोने के साथ- साथ चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. MCX पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाला चांदी 608 रुपए की बढ़त के साथ 1,55,253 रुपए प्रति किलो पर खुला था. खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स चांदी 1,62,320 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था.

आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव? (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,830 रुपए

22 कैरेट - 1,18,110 रुपए

18 कैरेट - 96,660 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,680 रुपए

22 कैरेट - 1,17,950 रुपए

18 कैरेट - 96,510 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,29,000 रुपए

22 कैरेट - 1,18,250 रुपए

18 कैरेट - 97,700 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,680 रुपए

22 कैरेट - 1,17,950 रुपए

18 कैरेट - 96,510 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,730 रुपए

22 कैरेट - 1,18,000 रुपए

18 कैरेट - 96,560 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,830 रुपए

22 कैरेट - 1,18,100 रुपए

18 कैरेट - 96,660 रुपए

त्योहारी सीजन चल रहा है और अगले सप्ताह दिवाली मनाई जाएगी. ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है. भारत में शादी-विवाह, शुभ अवसर और दीवाली में सोना खरीदने का रिवाज रहा है. साथ ही सोने का भारतीय संस्कृति से भी गहरा रिश्ता है.

घरेलू रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में हर दिन बदलाव आता रहता है. पीली धातु के बाजार में मांग और सप्लाई के आधार पर सोने के दाम बढ़ते घटते रहते है. अगर आप सोने की खरीदारी का विचार करें हैं तो, खरीदारी करने से पहले अपने शहर में चल रहे सोने के ताजा भाव को जरूर चेक कर लें.

