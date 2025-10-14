हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली से पहले सोने की चमक ने बढ़ाई टेंशन, कीमत 1.25 लाख के पार, जानें 14 अक्टूबर को आपके शहर का ताजा रेट

दिवाली से पहले सोने की चमक ने बढ़ाई टेंशन, कीमत 1.25 लाख के पार, जानें 14 अक्टूबर को आपके शहर का ताजा रेट

सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है. इनमें लगातार तेजी जारी है. अगर आप सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको अपने शहर में सोने का रेट जरूर जान लेना चाहिए. ताकि, किसी तरह का नुकसान ना हो.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today: त्योहारी सीजन के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने की चमक और बढ़ गई. घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें आज यानी मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को तेजी के साथ खुली. लगभग 10:40 बजे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा 126731 रुपया प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. एमसीएक्स गोल्ड आज 1412 रुपए तेजी के साथ 126041 रुपए पर ओपन हुआ था और शुरुआती कारोबारी में यह 126900 तक पहुंच गया था.

सोमवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमते 124629 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. सोने के साथ- साथ चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है.  MCX पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट वाला चांदी 608 रुपए की बढ़त के साथ 1,55,253 रुपए प्रति किलो पर खुला था. खबर लिखे जाने तक एमसीएक्स चांदी  1,62,320 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा था.

आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव? (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,830 रुपए 
22 कैरेट - 1,18,110 रुपए 
18 कैरेट - 96,660 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,680 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,950 रुपए 
18 कैरेट - 96,510 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,29,000 रुपए 
22 कैरेट - 1,18,250 रुपए 
18 कैरेट - 97,700 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,680 रुपए 
22 कैरेट - 1,17,950 रुपए 
18 कैरेट - 96,510 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,730 रुपए 
22 कैरेट - 1,18,000 रुपए 
18 कैरेट - 96,560 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,28,830 रुपए 
22 कैरेट - 1,18,100 रुपए 
18 कैरेट - 96,660 रुपए

त्योहारी सीजन चल रहा है और अगले सप्ताह दिवाली मनाई जाएगी. ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है. भारत में शादी-विवाह, शुभ अवसर और दीवाली में सोना खरीदने का रिवाज रहा है. साथ ही सोने का भारतीय संस्कृति से भी गहरा रिश्ता है.

घरेलू रिटेल मार्केट में सोने की कीमतों में हर दिन बदलाव आता रहता है. पीली धातु के बाजार में मांग और सप्लाई के आधार पर सोने के दाम बढ़ते घटते रहते है. अगर आप सोने की खरीदारी का विचार करें हैं तो, खरीदारी करने से पहले अपने शहर में चल रहे सोने के ताजा भाव को जरूर चेक कर लें.

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले आई खुशखबरी! महंगाई कम हुई, जानें कैसे बदलेगा आपका किचन बजट

 

Published at : 14 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Silver Price Gold Price Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Bihar Seat Sharing: NDA में 9 सीटों पर फिर होगा मंथन? नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी! | ABP News
दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
हरियाणा
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
बॉलीवुड
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
बेहद ग्लैमरस हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू, इंटरनेट पर दिलकश तस्वीरों से मचा रहीं बवाल
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
किस देश में दिवाली को कहा जाता है तिहार, जानें क्या है इसका मतलब?
यूटिलिटी
Saheli Pink Card: इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
इन महिलाओं का नहीं बनेगा सहेली पिंक कार्ड, जान लें जरूरी बात
नौकरी
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ब्राजील के 2 लाख भारत में हो जाएंगे इतने, जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget