Gold Price Today: त्योहारी सीजन और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है. हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,400 रुपए की बढ़ोतरी हुई. मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,18,310 रुपए (प्रति 10 ग्राम) और 22 कैरेट सोना 1,08,450 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर उपलब्ध है.

चांदी में भी 1,000 रुपए की बढ़त हुई और यह 1,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी स्पॉट गोल्ड की कीमत 1 प्रतिशत बढ़कर 3,862.21 डॉलर प्रति औंस रही.

शहरवार रेट:

दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और पुणे: 24 कैरेट सोना 1,18,460 रुपए, 22 कैरेट 1,08,600 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर बिक रहा है. जबकि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूरू: 24 कैरेट सोना 1,18,310 रुपए, 22 कैरेट 1,08,450 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर उपलब्ध है. गौरतलब है कि 24 कैरेट सोने की खरीदारी लोग निवेश के उद्देश्य से करते हैं, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना ज्वैलरी बनाने के काम आता है.

सोना ने हर दौर में बेहतर रिटर्न दिया है. पिछले कुछ सालों में इसके दाम में लगातार तेजी की वजह भूराजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल है. जिसकी वजह से निवेशक लगातार सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

सोने की कीमत कैसे तय होती है:

भारत में ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है. आयातित सोने पर सीमा शुल्क (Import Duty), जीएसटी और अन्य स्थानीय टैक्स लगाए जाते हैं, जो कीमत को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा, वैश्विक घटनाओं जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी और ब्याज दरों में बदलाव का भी प्रभाव सोने की कीमत पर पड़ता है. डॉलर की मजबूती या रुपया कमजोर होने से भी सोने की कीमत बढ़ती है.

सोना भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जुड़ा है. शादी, त्योहार और अन्य खुशी के अवसरों पर सोना खरीदा जाता है. निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं. यही कारण है कि मांग और कीमतों में उछाल देखा जाता है.

