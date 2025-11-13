Gold Price Today: देश में आज सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है. देश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12780 रुपये प्रति ग्राम है, जो बुधवार के मुकाबले 229 रुपये ज्यादा है. वहीं, 22 कैरेट सोना आज 210 रुपये चढ़कर 11715 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. इसी तरह से 18 कैरेट का सोना भी 172 रुपये की तेजी के साथ आज 9585 रुपये प्रति ग्राम की कीमत में बिक रहा है.

कितनी बढ़ गई 10 ग्राम की कीमत?

अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखे, तो 24 कैरेट का सोना एक दिन में 2290 रुपये महंगा हुआ है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत एक दिन में 2100 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी है. 18 कैरेट का सोना भी बुधवार से 1720 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा है. बुधवार को सोने की कीमतों में कुछ सुस्ती देखी गई थी. 12 नवंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव पिछले दिन के मुकाबले 330 रुपये घटकर 1,25,510 रुपये पर आ गया था. इसी तरह, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 300 रुपये घटकर 1,15,050 रुपये पर और 18 कैरेट सोने का भाव भी 250 रुपये घटकर 94,130 रुपये पर बंद हुआ था.

इन बड़े शहरों में सोने का भाव

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12780 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने का भाव आज 12795 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे दक्षिण भारतीय शहरों में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 12873 रुपये है.

पाकिस्तान में कितनी है आज कीमत?

पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति एक ग्राम के हिसाब से क्रमश: 37466 पाकिस्तानी रुपया है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 11764 रुपये है. वहीं, बांग्लादेश में आज इसकी कीमत 16216.80 बांग्लादेशी टका है, जो 11754 भारतीय रुपये के बराबर है.

चांदी की कितनी है कीमत?

देश में आज चांदी की कीमत 172 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, एक किलो चांदी आज 1,72,000 रुपये में बिक रहा है, जो बुधवार के मुकाबले 10000 रुपये ज्यादा है.

