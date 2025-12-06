24 से लेकर 18 कैरेट का गिरा भाव, जानें आज एक झटके में कितनी कम हुई सोने की कीमत?

Gold and Silver Rate Today: भारत में शनिवार, 6 दिसंबर को सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली. 100 ग्राम सोने की कीमत में 5,400 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत में 540 रुपये की गिरावट देखने को मिली. इसी तरह से 22 कैरेट और 18 कैरेट के भी भाव गिर गए. वहीं, दूसरी तरफ अगर चांदी की बात करें, तो इसकी कीमत रिकॉर्ड हाई लेवल के पास ही बरकरार रही.

24, 22 और 18 कैरेट की कितनी है कीमत?

24 कैरेट सोने का भाव 6 दिसंबर को 540 रुपये घटकर 1,30,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 5,400 रुपये गिरकर 100 ग्राम की कीमत 13,01,500 रुपये दर्ज की गई. इसके साथ ही 8 ग्राम सोना 432 रुपये गिरकर 1,04,120 रुपये और 1 ग्राम सोना 54 रुपये कम होकर 13,015 रुपये पर आ गया.

22 कैरेट की बात करें तो, 10 ग्राम सोने का रेट 500 रुपये गिरकर 1,19,300 रुपये और 100 ग्राम सोने का रेट 5,000 रुपये गिरकर 11,93,000 रुपये पर आ गया है. इस बीच, 8 ग्राम और 1 ग्राम सोने की कीमतें भी कम हुई हैं, जो क्रमशः 400 रुपये और 50 रुपये गिरकर 95,440 रुपये और 11,930 रुपये पर आ गई हैं. इसके अलावा, 18 कैरेट में सोने का दाम पहले 410 रुपये गिरकर 97,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, फिर 4,100 रुपये गिरकर 9,76,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, फिर 328 रुपये गिरकर 78,088 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया और आखिर में 41 रुपये गिरकर 9,761 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया.

सोने ने दिया जबरदस्त रिटर्न

2025 में सोने की कीमतों में गजब की तेजी देखी गई. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सोने ने 50 से ज्यादा ऑल-टाइम हाई लेवल हासिल किए. नवंबर के आखिर तक सोने ने 60 परसेंट से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हालांकि, इस बीच कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया जैसे कि अगर 6 दिसंबर को 100 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 5,400 गिरी, तो 5 दिसंबर को यह 10,300 रुपये बढ़ गई. वहीं, 4 दिसंबर को अगर भाव 9,200 गिरा, तो 3 दिसंबर को इसके भाव में 7,100 रुपये का इजाफा हुआ.

चांदी की कितनी है कीमत?

सोने के उलट, शनिवार को भारत में चांदी के रेट में तेजी आई है. 1Kg चांदी 3,000 रुपये बढ़कर 1,90,000 रुपये पर आ गया है. इसके अलावा, 100 ग्राम और 10 ग्राम चांदी की कीमत 19,000 रुपये और 1,900 रुपये रही. सबसे सस्ती चांदी 190 रुपये प्रति 1 ग्राम पर है. इस हफ्ते चांदी ने सोने से बेहतर परफॉर्म किया है और इसमें 1 परसेंट से ज्यादा की तेजी आई है. जबकि सोने में 0.41 परसेंट की गिरावट आई है.

