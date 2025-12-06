अगले हफ्ते चार दिन बैंक रहेंगे बंद, फटाफट चेक करें लिस्ट; जानें किस-किस दिन रहेगी छुट्टी?

Bank Holiday Next Week: दिसंबर के महीने में क्रिसमस, न्यू ईयर इव जैसे कई मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. रही बात आने वाले हफ्ते की, तो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच बैंक चार दिन बंद रहने वाले हैं. आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते किस-किस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं ताकि हम बैंक संबंधी अपना कामकाज उस हिसाब से प्लान कर सके.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, बैंक हर रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. इस दौरान देशभर में बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा, रीजनल और स्थानीय त्योहारों के आधार पर भी बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. आने वाले हफ्ते में शनिवार और रविवार समेत चार दिन बैंक बंद रहेंगे. दो बैंक हॉलिडे हर इलाके में अलग-अलग हो सकते हैं.

9 और 12 दिसंबर को कहां रहेगी छुट्टी?

मंगलवार, 9 दिसंबर को कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे. यानी कि इस दिन केरल में बैंकों की छुट्टी रहेगी. बैंक की छुट्टी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स के आम चुनाव 2025 के चलते तय की गई है. इन दो जगहों के अलावा मंगलवार को देश के बाकी हिस्सों में बैंक खुले रहेंगे. शुक्रवार, 12 दिसंबर को मेघालय में बैंक की छुट्टी रहेगी. पा तोगन नेंगमिन्जा संगमा की पुण्यतिथि के मौके पर शिलांग में बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा, शुक्रवार को पूरे देश में बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से होता रहेगा.

दिसंबर में 18 छुट्टियां

इसके बाद शनिवार, 13 सितंबर को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि यह महीने का दूसरा शनिवार होगा. RBI ने हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक में छुट्टियां जरूरी कर दी है. इसके अलावा, रविवार को भी बैंकों का अवकाश रहेगा.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2025 में बैंक में 18 दिन छुट्टियों की घोषणा की है, जिनमें से कई राज्य के हिसाब से अलग-अलग हैं. 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, जबकि कई दूसरी छुट्टियां सिर्फ कुछ खास शहरों में ही लागू होंगी. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ब्रांच जाने से पहले लोकल टाइमिंग चेक कर लें.

ये भी पढ़ें:

जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट वालों को RBI ने दी खुशखबरी, अब मिलेंगी एक से बढ़कर एक ये सुविधाएं