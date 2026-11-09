भयंकर स्पीड से भागेगा सोना, क्या अगले सम्वत तक 4800 डॉलर का हो जाएगा गोल्ड?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय बैंक डॉलर निर्भरता घटाकर सोना खरीद रहे.

सोना अभी जनवरी में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी कीमतें सरपट भाग सकती हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह एक्सपर्ट्स का मानना है. CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्मल बंग सिक्योरिटीज (Nirmal Bang Securities) के कमोडिटीज रिसर्च हेड कुणाल शाह का कहना है कि अमेरिकी सरकार के बढ़ते कर्ज और केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी के चलते सोने में निवेश आगे बढ़ सकता है, जिससे अगले संवत तक इसकी कीमत 4,700-4,800 डॉलर तक पहुंच सकती है.

कुणाल शाह का कहना है कि 5,500 डॉलर के अपने उच्चतम स्तर से गिरकर लगभग 4,000 डॉलर पर आने के बाद सोना अभी मौजूदा स्तर पर उन निवेशकों के लिए खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच निवेश के विकल्प तलाश रहे हैं. बता दें कि इस साल जनवरी में पहली बार सोना 5500 डॉलर के अपने ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था. इसके मुकाबले सोना अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20% सस्ता मिल रहा है. ग्लोबल मार्केट में सोना इस समय 4,400 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है. कुणाल शाह का मानना है कि यही गिरावट निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है.

अमेरिकी कर्ज बढ़ने का सोने से कनेक्शन

अमेरिका का सरकारी कर्ज हर साल करीब 2 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है. जब किसी देश तक कर्ज बढ़ता जाता है, तो वैश्विक बाजार में उसकी करेंसी कमजोर होने लगती है. जब निवेशकों को लगता है कि उसके देश की करेंसी अब कमजोर पड़ रही है, तो वे अपने पैसों को सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं. जैसे कि अगर निवेशकों को लगा कि डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड में जोखिम बढ़ रहा है, तो वे अपने पैसे को इसमें से निकालकर सोने पर लगाएंगे क्योंकि वैसे भी सोने को 'सेफ हेवन' का दर्जा मिला हुआ है. अब जब सोने की मांग बढ़ेगी, तो इसकी कीमतें भी बढ़ने लगेगी.

केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी

भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और चीन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता घटा रहे हैं. इस क्रम में वे लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में सोना शामिल कर रहे हैं, जिससे बाजार में सोने की मांग रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है.

रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने रूस के लगभग 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त कर दिया है. इसी से सबक लेते हुए अब कई देशों के केंद्रीय बैंक सोने पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं क्योंकि सोना एक ऐसी संपत्ति है जो किसी देश की सीमाओं या सरकारों के अधीन नहीं है, इसलिए यह सबसे सुरक्षित है. इसकी वैल्यू एक समान रहती है.

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