Gold Price Today: आज सोना महंगा हुआ या सस्ता? जानें 5 दिसंबर को सोने की खरीदारी के लिए कितना करना होगा खर्च
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 5 दिसंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,29,802 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ....
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार, 5 दिसंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,29,802 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,30,078 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
5 दिसंबर की सुबह 9:25 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,159 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 80 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,254 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,800 रुपए
22 कैरेट - 1,18,990 रुपए
18 कैरेट - 97,380 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,650 रुपए
22 कैरेट - 1,18,840 रुपए
18 कैरेट - 97,230 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,31,120 रुपए
22 कैरेट - 1,20,190 रुपए
18 कैरेट - 1,00,240 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,650 रुपए
22 कैरेट - 1,18,840 रुपए
18 कैरेट - 97,230 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,700 रुपए
22 कैरेट - 1,18,890 रुपए
18 कैरेट - 97,280 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,800 रुपए
22 कैरेट - 1,18,990 रुपए
18 कैरेट - 97,380 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,700 रुपए
22 कैरेट - 1,18,890 रुपए
18 कैरेट - 97,280 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,29,930 रुपए
22 कैरेट - 1,19,100 रुपए
18 कैरेट - 97,450 रुपए
सोने की कीमतों में समय–समय पर बदलाव होता रहता हैं. अंतरराष्ट्रीय हालात, भू-राजनीतिक तनाव, रुपया और डॉलर की कीमत और टैक्स जैसी कई वजहें इसके दाम को प्रभावित करती हैं. इसके बावजूद भी, निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं.
निवेशकों का मानना हैं कि, यह बाजार की अनिश्चितता के दौर में भी उनके निवेश को स्थिरता देता है. भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता हैं.
