Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में गुरुवार, 4 दिसंबर को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा गुरुवार को 1,30,799 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,30,462 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

4 दिसंबर की सुबह 9:50 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,361 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 100 रुपये की गिरावट दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,799 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,510 रुपए

22 कैरेट - 1,19,650 रुपए

18 कैरेट - 97,930 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,360 रुपए

22 कैरेट - 1,19,500 रुपए

18 कैरेट - 97,780 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,31,130 रुपए

22 कैरेट - 1,20,200 रुपए

18 कैरेट - 1,00,250 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,360 रुपए

22 कैरेट - 1,19,500 रुपए

18 कैरेट - 97,780 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,410 रुपए

22 कैरेट - 1,19,550 रुपए

18 कैरेट - 97,830 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,510 रुपए

22 कैरेट - 1,19,650 रुपए

18 कैरेट - 97,930 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,410 रुपए

22 कैरेट - 1,19,550 रुपए

18 कैरेट - 97,830 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,360 रुपए

22 कैरेट - 1,19,500 रुपए

18 कैरेट - 97,780 रुपए

सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. वैश्विक स्तर पर चली रही घटनाओं, युद्ध जैसी स्थिति, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमतों, टैक्स इत्यादि जैसी चीजों के कारण सोने की कीमतें बदलती रहती है. हालांकि, इसके बावजूद भी निवेशक सोने को एक सेफ निवेश विकल्प मानते हैं.

निवेशकों का मानना है कि, सोना बाजार के उतार -चढ़ाव के बीच उनके निवेश को सुरक्षित रखता है. भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं है, यह भारतीय संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ हैं.

