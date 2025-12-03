रुपये के कमजोर होने से चमका सोना, जानें 3 दिसंबर को सोने की खरीदारी के लिए कितना करना होगा खर्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में बुधवार, 3 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा बुधवार को 1,30,550 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,29,759 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

3 दिसंबर की सुबह 10:55 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,769 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1000 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,955 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,730 रुपए

22 कैरेट - 1,19,850 रुपए

18 कैरेट - 98,090 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,580 रुपए

22 कैरेट - 1,19,700 रुपए

18 कैरेट - 97,940 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,31,570 रुपए

22 कैरेट - 1,20,600 रुपए

18 कैरेट - 1,00,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,580 रुपए

22 कैरेट - 1,19,700 रुपए

18 कैरेट - 97,940 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,630 रुपए

22 कैरेट - 1,19,750 रुपए

18 कैरेट - 97,990 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,730 रुपए

22 कैरेट - 1,19,850 रुपए

18 कैरेट - 98,090 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,630 रुपए

22 कैरेट - 1,19,750 रुपए

18 कैरेट - 97,990 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,580 रुपए

22 कैरेट - 1,19,700 रुपए

18 कैरेट - 97,940 रुपए

भारत में शादियों का सीजन चल रहा हैं. देश में इस महीने लाखों शादियां होने वाली है. ऐसे में सोने की मांग तेज हो सकती है. शादी जैसे शुभ अवसर पर लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं. हालांकि, सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

3 दिसंबर, बुधवार को इसकी कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है. ऐसे में आज सोना खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता हैं. सोना सिर्फ एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर अपनी पहचान नहीं रखता, इसका भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव है. भारत में सोना खरीदना शुभ माना जाता है.

