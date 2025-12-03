RBI की 3 दिनों की MPC बैठक आज से, EMI घटेगी या जेब पर बढ़ेगा बोझ?
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक की शुरुआत आज यानी, 3 दिसंबर बुधवार से हो रही हैं. क्या इस बार रेपो रेट में बदलाव होगा या समिति इसे स्थिर रखने का फैसला करेगी?
RBI MPC Meeting 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक की शुरुआत आज यानी, 3 दिसंबर बुधवार से हो रही हैं. ये बैठक 5 दिसंबर तक चलेगी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही हैं.
जिसमें रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाएगा. समिति की ओर से 5 दिसंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी. हिन्दुस्तान न्यूज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई हैं कि, इस बार रेट कट को लेकर कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है.....
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिनों पहले तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई रेपो रेट में 25 आधार प्वाइंट की मामूली कटौती कर सकता हैं. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह उम्मीद अब नहीं दिख रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई–सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ मजबूत रही है और मौजूदा आर्थिक स्थिति के देखते हुए रेपो रेट दर में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है. साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि, दुनिया की कई अर्थव्यवस्था अपने रेपो रेट की स्थिर अवस्था में रख रही है. यानी कि रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं कर रही है.
क्रेडिट रेटिंग कंपनी CareEdge की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर महीने में देश की मुद्रास्फीति दस साल के निचले स्तर 0.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो तय किए गए लक्ष्य 4 प्रतिशत से बहुत कम है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि, ब्याज दरों में कटौती हो.
रिपोर्ट में कहा गया है कि, मुद्रास्फीति में आई गिरावट और मजबूत जीडीपी वृद्धि को देखते हुए 0.25 फीसदी रेपो कट की घोषणा आरबीआई के द्वारा की जा सकती हैं.
