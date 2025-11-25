Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मंगलवार, 25 नवंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा मंगलवार को 1,24,789 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,23,854 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

25 नवंबर की सुबह 10:40 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,25,124 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1200 रुपए की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,25,291 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.

वहीं, मंगलावर को एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक, एमसीएक्स पर चांदी 1,56,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. कारोबारी दिन की शुरुआत में चांदी 1,57,162 रुपए पर ओपन हुआ था. पिछले दिन की बंद की तुलना में चांदी की कीमतों में लगभग 2400 रुपए की तेजी दर्ज की जा रही थी.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,190 रुपए

22 कैरेट - 1,16,600 रुपए

18 कैरेट - 95,430 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,040 रुपए

22 कैरेट - 1,16,450 रुपए

18 कैरेट - 95,280 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,860 रुपए

22 कैरेट - 1,17,200 रुपए

18 कैरेट - 97,800 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,040 रुपए

22 कैरेट - 1,16,450 रुपए

18 कैरेट - 95,280 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,090 रुपए

22 कैरेट - 1,16,500 रुपए

18 कैरेट - 95,330 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,190 रुपए

22 कैरेट - 1,16,600 रुपए

18 कैरेट - 95,430 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,090 रुपए

22 कैरेट - 1,16,500 रुपए

18 कैरेट - 95,330 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,27,040 रुपए

22 कैरेट - 1,16,450 रुपए

18 कैरेट - 95,280 रुपए

भारत में शादियों का सीजन चल रहा हैं. ऐसे में अगर आप सोना-चांदी खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो आज आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. निवेशक तो शुरू से ही सोने पर अपना दांव लगाते है. निवेशकों का मानना हैं कि, सोना बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच भी उन्हें रिटर्न दे सकता हैं.

