देव दिवाली पर फीकी पड़ी सोने की चमक, जानें 5 नवंबर को आपके शहर का ताजा रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Rate Today: देव दिवाली के शुभ अवसर पर देश में हर तरफ त्योहार की उत्साह है. वहीं आज सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रहा हैं. दोनों ही बहुमूल्य धातु की कीमत पिछले दो दिनों से लगातार गिर रही है.

बाजार जानकारों का मानना हैं कि, डॉलर की मजबूती और फेड के आक्रामक रुख के कारण गोल्ड पर दबाव है. वहीं, चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है. आज, 5 नवंबर को जानें आपके शहर में सोने के क्या है ताजा रेट.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,630 रुपए

22 कैरेट - 1,11,500 रुपए

18 कैरेट - 91,260 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,480 रुपए

22 कैरेट - 1,11,350 रुपए

18 कैरेट - 91,110 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,970 रुपए

22 कैरेट - 1,11,800 रुपए

18 कैरेट - 93,250 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,480 रुपए

22 कैरेट - 1,11,350 रुपए

18 कैरेट - 91,110 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,530 रुपए

22 कैरेट - 1,11,400 रुपए

18 कैरेट - 91,160 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,630 रुपए

22 कैरेट - 1,11,500 रुपए

18 कैरेट - 91,260 रुपए

चंडीगढ़ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,630 रुपए

22 कैरेट - 1,11,500 रुपए

18 कैरेट - 91,260 रुपए

भुवनेश्वर में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,630 रुपए

22 कैरेट - 1,11,500 रुपए

18 कैरेट - 91,260 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,21,480 रुपए

22 कैरेट - 1,11,350 रुपए

18 कैरेट - 91,110 रुपए

नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है. इस महीने से भारत में शादियों का सीजन शुरु हो रहा है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि, सोने की मांग बढ़ सकती है. सोने के भाव में हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. हालांकि, आज, 5 नवंबर को इसकी कम हुई कीमतों से निवेशकों के पास एक मौका है कि, वे सोना में निवेश कर सकते हैं.

निवेशक तो शुरु से ही सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु पर अपना दांव लगाते आए है. सोना वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं से निवेशकों का बचाने का काम करती हैं. यहीं कारण है कि, लोग सोना में निवेश को एक सेफ निवेश विकल्प के तौर पर देखते हैं. भारत में सोना और चांदी की खरीदी तो सांस्कृतिक रुप से भी भारतीयों से जुड़ा हुआ हैं. भारतीय किसी शुभ अवसर पर सोना खरीदने को शुभ मानते हैं.

यह भी पढ़ें: जरूरत के वक्त सोना देगा राहत! जानें कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता गोल्ड लोन