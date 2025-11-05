जरूरत के वक्त सोना देगा राहत! जानें कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता गोल्ड लोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold Loan Interest Rates: जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब, लोगों का इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है. ऐसा अक्सर देखा जाता है कि, बहुत कम ही लोग इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बना कर रखते है. अपने पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग बैंक से पर्सनल लोन और दूसरे विकल्पों का तलाश करते है. ऐसे में गोल्ड लोन भी एक ऑप्शन हो सकता है.

इसके तहत सोना बैंक में गिरवी रखा जाता है और बैंक इसके एवज में आपको ब्याज पर पैसे देती है. गोल्ड लोन पर्सनल लोन की तुलना में सस्ता होता है. अगर आप भी गोल्ड लोन लेने का विचार कर रहें है तो, आपको अलग-अलग बैंकों के गोल्ड लोन पर ब्याज की जानकारी होनी चाहिए. जिससे आप खुद के लिए सही निर्णय ले सके और आपको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो.

जानें विभिन्न बैंकों की गोल्ड लोन दरें

1. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) इस समय सबसे कम ब्याज दर पर गोल्ड लोन उपलब्ध करवा रहा है. बैंक 8.35 प्रतिशत की शुरुआती दर पर गोल्ड लोन दे रहा है. अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो, आपको हर महीने 8,715 रुपए के ईएमआई का भुगतान करना होगा. वहीं, इंडियन बैंक 8.75 प्रतिशत की ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है. ऐसे में आप इन बैंकों से गोल्ड लोन लेने का प्लान बना सकते हैं.

2. ICICI बैंक की बात करें तो, यह अपने ग्राहकों को 8.75 प्रतिशत की दर पर गोल्ड लोन दे रहा है. वहीं केनरा बैंक में गोल्ड लोन पर 8.95 प्रतिशत की ब्याज दर ली जा रही है.

3. HDFC बैंक 9.30 प्रतिशत की शुरुआती ब्याज दर पर गोल्ड लोन ऑफर कर रहा है. वहीं, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर गोल्ड लोन मिल रहा है. सरकारी बैंक होने की वजह से लोग एसबीआई पर ज्यादा भरोसा करते है.

यह भी पढ़ें: भारतीय UPI की मलेशिया में हुई एंट्री! अब विदेश में भी कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट