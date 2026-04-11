Gold-Silver News: कहां से खरीदें सोना? शोरूम, बैंक या मोबाइल ऐप? कौनसा ऑप्शन है सबसे बेस्ट

Gold Shopping: भारत में सोना खरीदना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत इन्वेस्टमेंट भी है. तीज त्यौहारों पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं. अक्षय तृतीया, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस ऐसे त्यौहारों के मौके पर गोल्ड शोरूम पर भीड़ लगी रहती है. इसके अलाव शादी के सीजन में भी जमकर भीड़ होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल शोरूम ही नहीं बल्कि कई और जगहें हैं जहां से आप सोना खरीद सकते हैं. तो आज हम आपको बताते हैं कि शोरूम के अलावा भी और कहां- कहां से आप सोना खरीद सकते हैं, साथ ही कहां से सोना खरीदना किफायती होगा.

कहां- कहां से खरीद सकते हैं सोना?

सोना खरीदने के तीन तरीके हैं, पहला पारंपरिक तरीका यानी शोरूम जाकर सोने की ज्वेलरी या सामान खरीदना. दूसरा है कम निवेश में मोबाइल एप्स के जरिए सोना खरीदना और तीसरा तरीका है बैंक के जरिए सोना खरीदना. तीनों ही ऑप्शंस के बारे में डीटेल में जानें...

ज्वेलरी शोरूम: आपके शहरों में कई ज्वेलरी शोरूम होते हैं, जहां से सोने- चांदी गहने और चीजें खरीदी जा सकती हैं. ये सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका है. शोरूम से खरीदने पर व्यक्ति को इन पर भरोसा भी होता है. यहां से खरीदा गया सोना BIS हॉलमार्क वाला होता है, जिसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं होता है. हालांकि शोरूम से खरीदने पर मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज भी जुड़ता है, जिससे कीमत थोड़ी बढ़ जाती है.

बैंक: सोना खरीदने का दूसरा ऑप्शन है बैंक, जहां से आप इंवेस्टमेंट के लिए सोना खरीद सकते हैं. यहां पर 24 कैरेट शुद्ध सोने के सिक्के और बार मिल जाते हैं, जो पूरी तरह प्रमाणित होते हैं. हालांकि बैंक से खरीदे गए सोने की कीमत बाजार से थोड़ी ज्यादा होती है. बैंक से लिया गया सोना वापस नहीं खरदा जाता, जिससे इनवेस्टमेंट के ऑप्शन सीमित हो जाते हैं.

मोबाइल एप्स: सोना खरीदने का तीसरा ऑप्शन है मोबाइल एप्स, ये तरीका इन दिनों काफी ज्यादा चलन में है. मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदा जाता है. PhonePe, Paytm जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग कम रुपयों में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं. यहां से खरीदा गया सोना 24 कैरेट शुद्धता के साथ आता है, ये सुरक्षित भी है और जरूरत पड़ने पर इसे बेचा भी जा सकता है. यहां तक कि इसे आप फिजिकल गोल्ड में भी बदल सकते हैं. हालांकि ये पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होती है, ऐसे में कई लोगों को इस पर भरोसा भी नहीं होता है.

तीनों में से कौन का ऑप्शन है बेस्ट?

वैसे तो अपनी- अपनी जगह पर तीनों ही ऑप्शंस बेस्ट होते हैं. यदि आप गहने खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शोरूम ही सबसे बेस्ट होते हैं. तो वहीं यदि किसी को छोटा निवेश करना है तो उसके लिए मोबाइल एप बेहतर ऑप्शन है. हालांकि यदि आप बैंक से सोना खरीदते हैं तो इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है लेकिन शुद्धता के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा.

इसके अलावा ये आपके उद्देश्य पर भी निर्भर करता है कि आप किस मकसद से सोना खरीद रहे हैं. यदि समय की कमी है और छोटी रकम है तो आप एप्स के जरिए भी सोना खरीद सकते हैं. तो वहीं यदि आपको जल्दी है और घर में कोई फंक्शन है तो आपका शोरूम से ही सोना खरीदना समझदारी भरा कदम होगा.