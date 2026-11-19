Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोना ₹3200, चांदी ₹5900 प्रति किलो हुई सस्ती.

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से ₹62,160 सस्ता, चांदी 61% गिरी.

मजबूत डॉलर, बढ़ती बॉन्ड यील्ड गिरावट का मुख्य कारण.

सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट देखी जा रही है. MCX पर बुधवार को सोने में प्रति 10 ग्राम 3200 रुपये या 2.38% की गिरावट आई है. वहीं, 5900 रुपये या 3.47% की गिरावट के साथ चांदी 1,63,818 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. गिरावट का यह दौर गुरुवार को भी जारी रहा.

आज MCX पर सोना 1,29,149 से 1,29,650 प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी निचले स्तरों से संभलकर 1,61,250 से 1,61,661 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है.

आज सोने-चांदी में कितनी आई गिरावट?

आज 19 नवंबर को देश में 24 कैरेट सोने की कीमत 2,500 से 2,790 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरी है. दिल्ली में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 2,570 रुपये लुढ़ककर 1,30,840 रुपये के स्तर पर आ गया है. वहीं, मुंबई में प्रति 10 ग्राम 2,790 रुपये की गिरावट के साथ सोना 1,33,260 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. 22 कैरेट वाला सोना भी आज 2,350 से 2,550 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है.

सोना अब तक 60000 हुआ सस्ता

जनवरी 2026 में सोना प्रति 10 ग्राम 1,93,000 रुपये के ऑल-टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था. वहीं, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजारों में आई 2570 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद कीमतें 1,30,840 रुपये के स्तर पर आ गई है.

यानी कि सोना जनवरी में रिकॉर्ड हाई लेवल से अब तक कुल 62160 रुपये (32.2%) सस्ता हो गया है. सोने की कीमतों में पिछले सात दिनों से लगातार गिरावट जारी है. एक सप्ताह पहले 24 कैरेट का जो सोना 1,39,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा था, वह लगातार सात दिनों की गिरावट के बाद अब 1.33 लाख के दायरे में सिमट गया है. यानी महज एक हफ्ते के भीतर ही सोना 6,540 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है.

चांदी में भी बड़ी गिरावट

जनवरी 2026 में सोने की ही तरह चांदी भी 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि अभी चांदी हाजिर बाजार (IBJA) में 1,63,733 रुपये और MCX पर 1,61,661 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. इस हिसाब से देखें तो चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 2,56,315 से 2,58,387 रुपये प्रति किलोग्राम (करीब 61% से 61.5%) तक सस्ती हो चुकी है.

क्यों गिरता जा रहा है सोना?

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सोने से दूरी बना रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेडरल रिजर्व बैंक दिसंबर में अपनी होने वाली अगली बैठक के दौरान ब्याज दर बढ़ा सकता है, साथ ही आगे भी इसमें कई बार बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है.

ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड में उछाल आया है. चूंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता इसलिए निवेशक सोने से पैसा निकालकर ज्यादा मुनाफा देने वाले सरकारी बॉन्ड की तरफ रुख कर रहे हैं. वहीं, डॉलर की मजबूती से अन्य देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है. इसी दबाव के चलते सोने में लगातार गिरावट देखी जा रही है.

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